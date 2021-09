Nasz Zabytek. Zwycięzcą pilotażu tego konkursu na Podlasiu został Dwór w Niećkowie

Wrzesień 23, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Dwór w Niećkowie, w gminie Szczuczyn, w powiecie grajewskim zwyciężył w pilotażu Konkursu Nasz Zabytek organizowanego przez Fundację Most the Most. Obiekt ten ma szansę na zdobycie dotacji wynoszącej nawet 1 mln złotych.

Teraz czas na mieszkańców, aby zgłosili swoje pomysły dotyczące tego, w jaki sposób chcą użytkować odnowiony zabytek. Pieniądze zostaną przeznaczone na rewaloryzację obiektu i dostosowanie go do wybranych w konkursie funkcji społecznych.

Na zgłoszenie pomysłów od mieszkańców Fundacja będzie czekać przez 3 tygodnie (od 27 września do 18 października). Pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej fundacji lub przez telefon (22 47 55 111 lub +48 517 884 088).

Malowniczo położony Dwór w Niećkowie powstał na przełomie XIX i XX wieku. Dwór jest odmianą rezydencji magnackich wywodzących się z baroku i ukształtowanych w XVIII wieku. Przebudowano go w 1912 roku. Dawniej pełnił funkcję reprezentacyjną i mieszkalną. Obecnie zaadaptowany jest na potrzeby szkoły, która prowadzi w nim zajęcia gastronomiczne dla młodzieży z kierunku technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych.

Dwór jest dla mieszkańców Niećkowa nośnikiem dawnej historii, oznaką polskości i pamięci o przodkach. Przede wszystkim jednak jest powodem do dumy oraz nadzieją na to, że czas nie zdoła go zniszczyć, aby mógł cieszyć oczy przyszłych pokoleń. Po wykonaniu planowanej rewaloryzacji dworek ma pełnić nowe funkcje społeczne i być aktywnie użytkowany przez lokalną społeczność.

Fundacja Most the Most aktualnie prowadzi też pilotaż konkursu „Nasz Zabytek” na Dolnym Śląsku. Tam zwycięzcą został Pałac w Kiełczynie. (mt)