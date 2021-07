„Nasz zabytek”. Ponad 300 zgłoszeń zabytków z Dolnego Śląska i Podlasia

Lipiec 8, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Ponad 300 zabytków, w tym 70 z województwa podlaskiego zgłoszono do pilotażu konkursu „Nasz zabytek” Fundacji Most the Most. Internauci mogli zgłaszać swoje propozycje obiektów nie tylko z Podlaskiego, ale także z Dolnego Śląska.

– Zapoznaliśmy się już z pierwszymi zgłoszeniami. W znakomitej większości są one przepełnione ciekawą historią tych miejsc, świetnymi pomysłami, jak dać im nowe życie oraz pokaźną dawką dobrej energii. To pokazuje, że okoliczne zabytki odgrywają ważną rolę dla mieszkańców, którzy mają pomysł i potrzebę troski o ich wspólne dziedzictwo i historię. Społeczności Dolnego Śląska i Podlasia pokazały, że dla wspólnego dobra potrafią się zorganizować i wziąć sprawy we własne ręce – mówi Beata Kuchcińska, prezes Fundacji Most the Most.

Trwają prace związane z weryfikacją i oceną zgłoszeń. Jednym z jej elementów jest kontakt z właścicielami zabytków.

– Kontaktujemy się z właścicielami, by uzyskać od nich odpowiednie dokumenty, ocenić możliwości realizacji projektu oraz oczywiście zyskać ich akceptację na jego przeprowadzenie. Ufam, że właściciele zabytków z entuzjazmem odniosą się do inicjatyw mieszkańców – dodaje Kuchcińska.

Komisja konkursowa wybierze teraz po jednym zabytku w pilotażowych województwach. Po ogłoszeniu wyników przyjdzie czas na wybór funkcji zabytków. Lokalne społeczności ponownie zabiorą głos. Fundacja przez miesiąc będzie zbierać pomysły mieszkańców, w jaki sposób chcą użytkować odnowione zabytki. Pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej fundacji lub przez telefon.

Zwycięskie zabytki oraz drugi konkurs (na pomysł) fundacja planuje ogłosić jeszcze w sierpniu.

Po wyborze pomysłów na wykorzystanie społeczne zwycięskich zabytków i podpisaniu umów z ich właścicielami, fundacja przyzna dofinansowanie na rewaloryzację zabytków i dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji. Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 1 mln złotych. (mt)