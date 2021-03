Narodowy Spis Powszechny. Na przekazanie informacji o sobie będziemy mieli kilka miesięcy

Marzec 17, 2021

źródło: PUW Białystok źródło: PUW Białystok

Z początkiem przyszłego miesiąca (1.04) rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Dotyczy on wszystkich mieszkańców kraju, w tym województwa podlaskiego.

Informacje m.in. o wykształceniu, wykonywanym zawodzie, obywatelstwie, wyznaniu, czy kwestiach związanych z mieszkaniem będzie można podać na trzy sposoby: poprzez portal spis.gov.pl, przez telefon lub rachmistrzowi, jednak rekomendowany jest samospis za pomocą strony.

– Narodowy Spis Powszechny ma dać szeroki obraz tego, jak wygląda nasze społeczeństwo i jego status zawodowy, majątkowy. Pokazać jakie procesy społeczno – gospodarcze przeszliśmy, tak, aby ten obraz był jak najpełniejszy – mówił wojewoda Bohdan Paszkowski.

Spis powszechny ma potrwać do 30 czerwca, choć do Senatu trafiła ustawa, która przewiduje wydłużenie tego terminu do 30 września.

Spis jest obowiązkowy, za odmowę wzięcia w nim udziału grozi grzywna do 5 tys. złotych. (ea/mc)