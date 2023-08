Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” 9 września w amfiteatrze OiFP

9 sierpnia, 2023

Beata Zadykowicz i Łukasz Zabielski Książnica Podlaska/Fot. A. Topczewska Beata Zadykowicz i Łukasz Zabielski Książnica Podlaska/Fot. A. Topczewska

Za miesiąc, 9 września, odbędzie się 12. edycja Narodowego Czytania – tym razem „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Na spotkanie z bohaterami powieści – Bohatyrowiczami i Korczyńskimi zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Białegostoku. Wydarzenie odbędzie się w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej.

„Nad Niemnem” to utwór nieprzypadkowy, wpisujący się w konwencję Narodowego Czytania – uważa Łukasz Zabielski z Książnicy Podlaskiej, która jest organizatorem wydarzenia. „Nad Niemnem” Orzeszkowej to kanon lektur obowiązkowych, a utwory te mówią o naszej tożsamości narodowej. Idea Narodowego Czytania pozwala wyjść z szablonowego myślenia i odbierania literatury i wejść w przestrzeń nieoczywistą, publiczną.

W Narodowym Czytaniu w OiFP wezmą udział władze samorządowe, duchowieństwa, wszystkie instytucje kulturalne prowadzone przez marszałka województwa podlaskiego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli – mówi Beata Zadykowicz dyrektor Książnicy Podlaskiej. Prócz osób wyznaczonych do czytania „Nad Niemnem”, każdy będzie mógł odczytać ulubiony fragment tej lektury. – Na uczestników wydarzenia, którzy zdecydują się przeczytać fragment utworu przed publicznością, czekają atrakcyjne nagrody (m.in. bilety wstępu do teatrów i opery oraz bezpłatne wejściówki do muzeów, biorących udział w akcji). Jak co roku odbędzie się też kiermasz książek – dodaje Beata Zadykowicz.

Za koncepcję artystyczną wydarzenia, scenariusz i reżyserię odpowiada Rafał Supiński – aktor i wokalista OiFP. Oprawą muzyczną zajmie się Max Fedorov, a imprezę poprowadzi Dominik Sołowiej.

Narodowe Czytanie odbywa się od 2012 r. Przez kolejne lata czytano m.in. „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, Trylogię Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa czy „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. (at)

Program: