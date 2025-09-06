Narodowe Czytanie 2025 w Białymstoku – Kochanowski wśród róż

6 września, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Białystok po raz kolejny włącza się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie! W sobotę, 6 września 2025 roku, mieszkańcy spotkali się w Różance w Parku Planty przy ulicy Mickiewicza.

Jan Kochanowski – poeta, który wciąż inspiruje

Twórczość Kochanowskiego to literacki most między pokoleniami. To on pisał słowa, które do dziś poruszają:

„Nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje”

„Cieszy mię ten rym: Polak mądr po szkodzie”

„Szlachetne zdrowie! Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”

Podczas narodowego czytania każdy uczestnik może przeczytać fragmenty dzieł poety – nie trzeba być aktorem ani zawodowym mówcą, wystarczy odwaga i chęć uczestniczenia w spotkaniu z literaturą.

Narodowe Czytanie – tradycja, która łączy Polaków

Inicjatywa Narodowego Czytania rozpoczęła się w 2012 roku od wspólnej lektury Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Od tamtej pory Polacy co roku sięgają po kolejne klasyki – od Trylogii Sienkiewicza, przez Wesele Wyspiańskiego, po Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.

Akcja odbywa się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, która w liście skierowanym do uczestników podkreśla, że twórczość Jana Kochanowskiego – pełna mądrości, emocji i uniwersalnych prawd – wciąż zachwyca i inspiruje kolejne pokolenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Narodowe Czytanie 2025 w Białymstoku to nie egzamin z lektur, lecz święto literatury i wspólnoty. To okazja, by spędzić sobotnie przedpołudnie w wyjątkowym otoczeniu, poczuć klimat polskiego renesansu i odkryć na nowo twórczość Kochanowskiego.

To także szansa na pokazanie, że klasyka nie musi być nudna – może pachnieć różami, smakować lodami i brzmieć jak pieśń, jeśli tylko damy jej przestrzeń w codziennym życiu.

(pc)