Narodowe Czytanie 2025 w Białymstoku – Kochanowski wśród róż

6 września, 2025

Narodowe Czytanie 2025 w Białymstoku – Kochanowski wśród róż

Jan Kochanowski Fraszki nieprzyzwoite fot. Paweł Cybulski
Białystok po raz kolejny włącza się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie! W sobotę, 6 września 2025 roku, mieszkańcy  spotkali się w Różance w Parku Planty przy ulicy Mickiewicza. 
Narodowe-Czytanie-2025-15
Narodowe-Czytanie-2025-2
Narodowe-Czytanie-2025-1
Narodowe-Czytanie-2025-5
Narodowe-Czytanie-2025-3
Narodowe-Czytanie-2025-4
Narodowe-Czytanie-2025-6
Narodowe-Czytanie-2025-7
Narodowe-Czytanie-2025-8
Narodowe-Czytanie-2025-9
Narodowe-Czytanie-2025-10
Narodowe-Czytanie-2025-11
Narodowe-Czytanie-2025-12
Narodowe-Czytanie-2025-14
Narodowe-Czytanie-2025-13

Jan Kochanowski – poeta, który wciąż inspiruje

Twórczość Kochanowskiego to literacki most między pokoleniami. To on pisał słowa, które do dziś poruszają:

  • „Nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje”

  • „Cieszy mię ten rym: Polak mądr po szkodzie”

  • „Szlachetne zdrowie! Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”

Podczas narodowego czytania każdy uczestnik może przeczytać fragmenty dzieł poety – nie trzeba być aktorem ani zawodowym mówcą, wystarczy odwaga i chęć uczestniczenia w spotkaniu z literaturą.

Narodowe Czytanie – tradycja, która łączy Polaków

Inicjatywa Narodowego Czytania rozpoczęła się w 2012 roku od wspólnej lektury Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Od tamtej pory Polacy co roku sięgają po kolejne klasyki – od Trylogii Sienkiewicza, przez Wesele Wyspiańskiego, po Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.

Akcja odbywa się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, która w liście skierowanym do uczestników podkreśla, że twórczość Jana Kochanowskiego – pełna mądrości, emocji i uniwersalnych prawd – wciąż zachwyca i inspiruje kolejne pokolenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Narodowe Czytanie 2025 w Białymstoku to nie egzamin z lektur, lecz święto literatury i wspólnoty. To okazja, by spędzić sobotnie przedpołudnie w wyjątkowym otoczeniu, poczuć klimat polskiego renesansu i odkryć na nowo twórczość Kochanowskiego.

To także szansa na pokazanie, że klasyka nie musi być nudna – może pachnieć różami, smakować lodami i brzmieć jak pieśń, jeśli tylko damy jej przestrzeń w codziennym życiu.

(pc)

