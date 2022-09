Narodowe Czytanie 2022. „Ballady i romanse” Mickiewicza w języku polskim i esperanto

Wrzesień 1, 2022

Fot. B. Maliszewska/Książnica Podlaska

Przed nami wspólna lektura „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza podczas Narodowego Czytania 2022. Finał akcji już w sobotę 3 września, w Białymstoku w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej. Podczas tegorocznej edycji Narodowego Czytania zaprezentowane zostanie esperancko-polskie wydanie „Ballad i romansów”.

W czwartek (1 września) Książnica Podlaska zaprezentowała wydanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w języku polskim i w języku esperanto. Ta publikacja ma na celu propagowanie literatury polskiej nie tylko wśród Polaków, ale także wśród miłośników literatury na całym świecie.

Na Narodowe Czytanie zaprasza Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. -Tradycją książnicy jest to, że od wielu lat wydajemy czytany w danym roku tekst w jeżyku polskim i esperanto. Czekamy na białostoczan, czytelników, którzy chcą poczytać razem „Ballady i romanse”.

Przemysław Wierzbowski, prezes Białostockiego Towarzystwa Esperantystów przyznaje, że od roku od 2015 współpracują z Książnicą Podlaską przy Narodowym Czytaniu. – W tym roku wersja polska „Ballad i romansów” to pełne wydanie – 14 wierszy, w wersji esperanto są dwa dodatkowe wiersze – mówi Wierzbowski. Esperantyści na świecie znają Adama Mickiewicza dzięki esperanckiej wersji „Pana Tadeusza”. „Ballady i romanse” to drugie dzieło wieszcza, rozpowszechniane dzięki temu językowi.

Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w 200. rocznicę wydania dzieła, odbędzie się 3 września o godz. 10.00 w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele władz samorządowych, świata kultury, mieszkańcy Białegostoku i województwa podlaskiego.

W programie m.in.: czytanie fragmentów „Ballad i romansów” przez gości oraz uczestników wydarzenia. Dla publiczności został przygotowany tekst z ballady Lilije, a każdy kto odważy się go przeczytać na scenie, otrzyma pakiet prezentowy. Do zdobycia są m.in. zaproszenia do teatru i opery, maskotki Łosia Czytusia, książki, notesy, ziołowe herbatki, płyty z musicali i inne gadżety przygotowane przez współorganizatorów. Fragment utworu w języku esperanto zostanie zaprezentowany o godz. 10.00 w amfiteatrze OiFP oraz o godz. 14.00 w Centrum im. Ludwika Zamenhofa.

Plan wydarzenia:

– od godz. 9:00 – prezentacja atrakcji przygotowanych przez instytucje kultury (tereny zielone OiFP) oraz kiermasz książek za 2 zł (parking od ul. Kijowskiej),

– godz. 10:00 – oficjalne rozpoczęcie Narodowego Czytania

– po zakończeniu części oficjalnej (ok. 12.00) – koncert Wolskiej

– ok. 13.30 – zakończenie

Obchody akcji Narodowe Czytanie 2022 w Białymstoku poprowadzi Dominik Sołowiej – dziennikarz, publicysta i krytyk literacki.

Instytucje Kultury Województwa Podlaskiego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przygotowały szereg atrakcji: kolorowanki, zagadki i gry dla dzieci, teatrzyk kamishibai o Adamie Mickiewiczu, prezentacje publikacji własnych, muzyczny quiz, parzenie ziół, pokaz sokolnictwa. (at)