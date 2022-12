Napis „Odłóż telefon, przejdź bezpiecznie” jest już w 21 lokalizacjach

Grudzień 1, 2022

fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok

Na 21 przejściach dla pieszych w Białymstoku znajdują się napisy „Odłóż telefon, przejdź bezpiecznie”. Hasła namalowano w ramach akcji profilaktyczno-edukacyjnej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Akcja malowania napisów odbyła się już dwukrotnie. Została zorganizowana przez Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w w Białymstoku we współpracy ze Strażą Miejską i Komendą Miejską Policji.

– W tamtym roku były to przejścia dla pieszych w centrum miasta i 7 takich napisów zostało namalowanych – mówi Agnieszka Zabrocka, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. – W tym roku pojawiło się aż 14 napisów głównie w lokalizacjach przy szkołach. Są w centrum miasta, ale też na osiedlach, właśnie w pobliżu szkół, czyli tam gdzie młodzież często się porusza.

Akcja nie przynosi zamierzonych efektów i nie widać znaczącej poprawy bezpieczeństwa pieszych. Patrząc w telefon, często nawet się nie rozglądamy i nie mamy pewności czy kierowca samochodu nas widzi i przepuszcza na drugą stronę ulicy.

– Podchodząc do przejścia dla pieszych to pieszy ma pierwszeństwo i kierowca ma obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa przy przechodzeniu po pasach. Jednak przy zderzeniu drogowym z samochodem to pieszy zawsze przegra – przestrzega sierżant sztabowy Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Wedle przepisów ruchu drogowego jest zakaz korzystania z telefonów przechodząc przez przejście. Nie stosując się do tego można dostać mandat w wysokości 300 złotych.

Biuro Zarządzania Kryzysowego planuje kontynuować tę akcję „Odłóż telefon, przejdź bezpiecznie” w następnych latach i malować napisy w kolejnych lokalizacjach. (hk)