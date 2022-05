Największe przeboje animacji – koncert familijny w Nie Teatrze

Maj 27, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Największe przeboje animacji zabrzmią w niedzielę (29.05) o 18:00 w Nie Teatrze. Usłyszymy piosenki z takich filmów jak: „Król Lew”, „Mulan”, „Shrek”, „Mała Syrenka”, „Toy Story”, „Aladyn” czy „Zaplątani”.

-Dzień Dziecka na horyzoncie, więc jeśli lubicie się wzruszać i dostarczać radości bliskim wybierzcie się na niezapomniany koncert z największymi przebojami animacji i udziałem gwiazd dubbingu – przekonują organizatorzy.

Tomasz Steciuk użyczył swego głosu takim postaciom jak: Szeregowy z „Pingwinów z Madagaskaru”, Prosiaczek z „Kubusia Puchatka”, Theodor z „Alwina i Wiewiórek” i wielu innym. Z kolei Weronika Bochat -Piotrowska to Księżniczka Disneya – tytułowa Vaiana i Kopciuszek. Przy fortepianie zasiądzie Karina Komendera, artystka, która z jednej klawiatury wyczarowuje cały świat dźwięków i obrazów.

– Trójka wspaniałych artystów zabierze nas we wspaniałą bajkową podróż, gdzie „Miłość rośnie wokół nas”, a sąsiad z fotela zaśpiewa razem z artystami: „Ty druha we mnie masz!”, choć to nie Wigilia – przemówi pies o imieniu Marta, i poniesie nas „Kolorowy wiatr”. Co za muzyczna przygoda – zachęcają organizatorzy. (mt)