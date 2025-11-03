Home Wiadomości Największa inwestycja medyczna w województwie podlaskim – rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

3 listopada, 2025

Największa inwestycja medyczna w województwie podlaskim – rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Uczestnicy konferencji zapowiadającej inwestycje UMB
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku rozpoczął przygotowania do największej inwestycji medycznej w województwie podlaskim i jednej z największych w Polsce. W ramach projektu na osiedlu Dojlidy powstanie nowoczesny kompleks kliniczny z Uniwersyteckim Centrum Onkologii Spersonalizowanej, nowymi oddziałami szpitalnymi i zapleczem rehabilitacyjnym.

 

Blisko miliard złotych na rozwój białostockiego szpitala

Całkowity koszt inwestycji to 948 milionów złotych, z czego 915 milionów pochodzi z budżetu państwa, a 33 miliony złotych dołoży sam Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku (USK). Umowy zostały już podpisane, a zakończenie prac planowane jest w ciągu pięciu lat.

Nowe kliniki i dwukrotnie więcej łóżek

Kompleks przy ul. Żurawiej w Białymstoku zyska 44 tysiące metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni. Dzięki temu liczba łóżek szpitalnych wzrośnie z 224 do ponad 440.

Nowe budynki będą w pełni dostosowane do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. Z myślą o seniorach powstaną m.in. klinika geriatrii, oddziały internistyczne o profilach nefrologicznym, hipertensjologicznym i neurologicznym, a także oddziały rehabilitacyjne i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

W nowym kompleksie znajdzie się także stacja dializ, oddział rehabilitacji neurologicznej i pulmonologicznej oraz zakład opiekuńczo-leczniczy na 70 miejsc.

Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej

Jednym z kluczowych elementów projektu będzie Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej. Ośrodek ma odpowiadać na rosnące potrzeby pacjentów onkologicznych – każdego roku w USK hospitalizowanych jest ok. 20 tysięcy osób z chorobami nowotworowymi.

W centrum powstaną cztery wyspecjalizowane kliniki:

  • Klinika Spersonalizowanych Terapii Onkologicznych z pododdziałem dziennym (45 łóżek, w tym 20 dziennych),

  • Klinika Chirurgii Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej (25 łóżek),

  • Klinika Teranostyki Radioizotopowej (10 łóżek),

  • Klinika Radioterapii i Brachyterapii (20 łóżek).

Nowe technologie, terapie celowane i diagnostyka radioizotopowa pozwolą leczyć pacjentów w sposób bardziej precyzyjny i skuteczny.

Bezpieczeństwo i nowoczesna infrastruktura

Inwestycja w Białymstoku obejmuje również modernizację zaplecza technicznego. W planach jest budowa miejsc doraźnego ukrycia dla pacjentów i personelu, modernizacja schronu oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań energetycznych i logistycznych.

W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony przetarg na głównego wykonawcę inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wspólna inicjatywa uczelni i rządu

Umowę na realizację programu „Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej” podpisali:

  • minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda,

  • rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Marcin Moniuszko,

  • oraz dyrektor USK prof. Jan Kochanowicz.

Program, uchwalony przez Radę Ministrów w lipcu, podkreśla strategiczne znaczenie Białegostoku jako medycznego centrum Polski Wschodniej.

Nowy szpital w Dojlidach – inwestycja w przyszłość

Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku to ogromny krok w kierunku poprawy jakości leczenia w regionie. Dzięki inwestycji mieszkańcy Podlasia zyskają dostęp do najwyższej klasy diagnostyki, terapii i rehabilitacji, a sam szpital stanie się jednym z najnowocześniejszych ośrodków medycznych w Polsce.

(pc)

