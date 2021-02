Najwięcej osób w Polsce ma na nazwisko Nowak. A w Podlaskiem?

Luty 15, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Najpopularniejszym nazwiskiem w Polsce jest Nowak a w Podlaskiem – Dąbrowski.

Informacje na temat najpopularniejszych nazwisk opublikował Departament Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Statystki zamieszczono na stronie dane.gov.pl.

Zestawienie opracowano na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL, z którego wynika, że najwięcej Polaków, bo ponad 203 tysiące nazywa się Nowak. Na drugim miejscu jest Kowalski – nazwisko to jest przypisane do ponad 137 tysięcy osób, natomiast do prawie 109.5 tysiąca – nazwisko Wiśniewski.

Sytuacja ma się nieco inaczej w województwie podlaskim. Najpopularniejsze nazwiska w regionie: Dąbrowski, Kozłowski oraz Zalewski.

Wśród mniej popularnych, które nosi zaledwie kilka osób w Podlaskiem jest m.in. Depkun, Domurad, Dostatni, Czekaj przez „j” na końcu a także „y”, Drulla przez dwa ll oraz Dunajko. (ea/mc)