Najpierw testy, potem treningi. Jagiellonia czeka na powrót do gry w ekstraklasie

Kwiecień 29, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Po majówce piłkarze Jagiellonii Białystok mają wrócić do gry. Zanim jednak to się stanie, zarówno piłkarze, jak i sztab szkoleniowy przejdą testy na obecność koronawirusa.

Dlatego zawodnicy przebywają teraz w izolacji, aby na początku przyszłego tygodnia poddać się badaniom. Jeżeli piłkarze przejdą testy pomyślnie, to już 4 maja rozpoczną treningi w małych grupach, natomiast 6 dni później odbędą się ćwiczenia drużynowe.

– Myślę, że każdy nie może się już doczekać. Wszyscy robią co w ich mocy, aby to nastąpiło jak najszybciej. Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, jak każdy inny klub dostosowujemy się do odgórnych wytycznych, które mają nam to możliwie jak najszybciej przynieść – mówi rzecznik Jagiellonii Białystok Kamil Świrydowicz.

Ponowne testy na obecność COVID-19 zawodnicy przejdą 27 i 28 maja. Dzień później wznowione zostaną rozgrywki 27. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wtedy Jagiellonia powinna zmierzyć się na wyjeździe z Cracovią. (ea/mc)