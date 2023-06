Najmłodsi studenci Politechniki Białostockiej rozpoczęli zasłużone wakacje

3 czerwca, 2023

Blisko 200 uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych odebrało dyplomy ukończenia Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego na Politechnice Białostockiej. Była to już czternasta edycja tego projektu. W tym roku w projekcie wzięły udział cztery miasta – Białystok, Augustów, Siemiatycze i po raz pierwszy Grajewo.

Inicjatywa edukacyjna Politechniki Białostockiej co roku cieszy się ogromną popularnością. Rekrutacja do projektu trwa zaledwie kilka sekund! W tej edycji PUD-u dzieci wzięły udział w kilkunastu weekendowych spotkaniach poświęconych naukom technicznym, ale także dziennikarstwu radiowemu, zasadom bezpieczeństwa, czy sztuce.

– To już czternasta edycja. W tym roku mamy aż 192 absolwentów, a chętnych mieliśmy znacznie więcej. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby podsumować 15 zajęć, które wszyscy żeście ukończyli, które mam nadzieję podobały wam się, spełniły wasze oczekiwania i rozbudziły wasze zainteresowania. Mamy nadzieję, że to nie jest wasza ostatnia wizyta na naszej uczelni – mówiła do zebranych w auli dzieci prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to projekt skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którego głównym celem jest popularyzacja nauki oraz pokazywanie, że przyswajanie wiedzy wcale nie musi być nudne i trudne – może okazać się wspaniałą przygodą i dać możliwość rozwijania naukowych pasji i zainteresowań. Każdego roku oferta PUD jest modyfikowana i poszerzana. Szczególny nacisk położony jest na pokazywanie uczniom praktycznego wykorzystywania osiągnięć naukowych. Słuchacze Uniwersytetu otrzymują „indeksy” do których zbierają kolejne „zaliczenia”. Ukończenie PUD poświadczane jest odpowiednim dyplomem, dzięki temu dzieci czują się jak prawdziwi studenci w środowisku akademickim. Mali studenci mogą też swobodnie korzystać z zasobów Biblioteki Politechniki Białostockiej.

– Chcieliśmy w ramach PUD przedstawić dzieciom przekrój tego, czym zajmuje się Politechnika Białostocka. Z każdego wydziału mieliśmy przedstawicieli, którzy pokazali zagadnienia, które na danych wydziałach są podejmowane. Kształcimy inżynierów na wysokim poziomie i zachęcamy tych młodych ludzi, żeby w przyszłości związali swoje życie z naszą uczelnią, bo tak naprawdę jesteśmy dobrzy w tym co robimy. Mamy doświadczenie i chcemy się wiedzą i tym doświadczeniem dzielić z innymi – powiedział prof. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy powstał w 2009 roku. Nauka na nim jest bezpłatna. Inicjatywa realizowana jest dzięki finansowemu wsparciu Miasta Białystok i Województwa Podlaskiego. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: