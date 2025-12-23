Najmłodsi mieszkańcy Białegostoku bohaterami kalendarza miejskiego na 2026 rok

23 grudnia, 2025

Kalendarz miejski na 2026 rok, źródło: UM Białystok Kalendarz miejski na 2026 rok, źródło: UM Białystok

Najmłodsi mieszkańcy Białegostoku przez cały rok będą przewodnikami po lokalnych miejscach i symbolach, ponieważ to dzieci są bohaterami kalendarza miejskiego na 2026 rok. Zdjęcia powstały podczas kilkumiesięcznych spacerów po mieście i pokazują dzieci na tle pomników oraz charakterystycznych punktów Białegostoku.

Autorką zdjęć jest dr inż. Magdalena Topczewska, nauczyciel akademicki na Politechnice Białostockiej. A projekt zrealizowano w ramach stypendium artystycznego prezydenta miasta.

– Odbyliśmy prawie 20 spacerów, chodziliśmy przez kilka miesięcy i zwiedzaliśmy miasto, więc poznaliśmy historię pomników albo kamieni pamiątkowych i się okazało, że należało doczytać, żeby wiedzieć co to jest, kto to i dla kogo przygotował. Była to fantastyczna nauka, ale też możliwość poznania miasta i też pokazywania tego miasta dla naszych przyszłych dużych mieszkańców – mówi Magdalena Topczewska.

Łącznie przygotowano 2200 egzemplarzy kalendarzy w czterech wersjach. Najwięcej, bo tysiąc, to kalendarze wielokulturowe z zaznaczonymi świętami katolickimi, prawosławnymi, muzułmańskimi i żydowskimi. Tysiąc egzemplarzy to kalendarze trójdzielne, a pozostałe to edycje prawosławne i książkowe. Kalendarze nie trafią do sprzedaży. Będą rozdawane w ramach promocji miasta oraz konkursów organizowanych w mediach społecznościowych. (hk)