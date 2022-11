Najlepszych 173 uczniów z województwa podlaskiego otrzymało stypendia

Listopad 18, 2022

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów, fot. Hanna Kość

Najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Jest to 300 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy.

Stypendia służą docenieniu najlepszych uczniów, w każdej szkole średniej, tej kończącą się maturą.

– Trzeba doceniać dobrych uczniów dobrym słowem, ale też finansowo, stąd stypendia Prezesa Rady Ministrów – mówi Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. – To dobry element służący promocji ich osiągnięć, ale też docenienia tego co robią na co dzień i ich ciężkiej pracy. Będą mogli skorzystać ze środków finansowych na realizację swoich upodobań i zainteresowań.

W województwie podlaskim w roku szkolnym 2022/2023 wyróżnionych zostało 173 uczniów. Łącznie zostanie przeznaczonych 519 tys. złotych. (hk)