Najlepsze szkoły ponadpodstawowe województwa podlaskiego nagrodzone – odbyła się gala Regionalnego Rankingu Perspektywy 2026

4 lutego, 2026

Gala Regionalnego Rankingu Perspektywy 2026, źródło: UMB Gala Regionalnego Rankingu Perspektywy 2026, źródło: UMB

Uczniowie z najlepszych szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego świętowali w środę (02.04) swoje wysokie wyniki w Rankingu Perspektywy 2026. II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku i Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, a także Technikum Elektryczne w Białymstoku, Technikum Leśne w Białowieży i Technikum nr 3 w Suwałkach to najlepsze szkoły ponadpodstawowe w województwie podlaskim.

W Auli Magna Pałacu Branickich podczas gali Regionalnego Rankingu Perspektywy 2026 były gratulacje i słowa uznania dla samych uczniów, jak i nauczycieli i dyrektorów. Uczniowie podkreślają, że wybór szkoły to ważna decyzja i zwracali uwagę na miejsce w rankingach.

– Czuję się świetnie i jestem z tego dumny, że nasza szkoła zajęła tak wysokie miejsce. Mamy sporo luzu, z nauczycielami mamy naprawdę dobre kontakty. Jest czas na śmiech, jest czas na naukę. Presja osiągania wyników jest, ale moim zdaniem przynajmniej wiemy na co się piszemy, żebyśmy właśnie później mogli trafić na te wymarzone studia. Moim zdaniem w każdej szkole jest ciężko, tylko zależy jaki chcesz osiągnąć poziom. Samo przebywanie wśród tylu ludzi takich ambitnych, to jest największa motywacja – mówią uczniowie najlepszych szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim.

Dyrektorzy najlepszych liceów i techników podkreślają, że poza nauką, ważne jest również szeroko rozumiane wsparcia oraz wyłapywanie talentów wśród uczniów. – Jak co roku uważam, że to jest dobrze przyjęta taktyka rozwoju liceum i wsparcia uczniów nie tylko pod kątem merytorycznym, ale również pod kątem ich zabezpieczenia psychicznego, tego, żeby mieli komfortowe warunki do swojego rozwoju i takiej pełnej odpowiedzialności uczenia też młodzieży – tłumaczy Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. – Odpowiedzialności za swoją naukę, faktu, że oni uczą się dla siebie, nie dla nas i nie dla rankingów, a po prostu dla siebie i takie uświadamianie przynosi nam wspaniałe rezultaty, chociażby w postaci tego wyróżnienia.

Głównymi adresatami rankingu Perspektywy są uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice. Wkrótce to oni będą podejmować decyzje, w jakim liceum lub technikum kontynuować naukę, która placówka doprowadzi ich do studiów oraz ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. (hk)

Relacja Hanny Kość: