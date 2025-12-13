Home Wiadomości Najlepsze dyplomy architektoniczne nagrodzone w konkursie „Drewno w Architekturze”

Wiadomości

13 grudnia, 2025

Najlepsze dyplomy architektoniczne nagrodzone w konkursie „Drewno w Architekturze”

Gala konkursu „Drewno w architekturze”, fot. Hanna Kość
Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbył się finał ogólnopolskiego konkursu „Drewno w Architekturze”, wyróżniającego najlepsze magisterskie prace dyplomowe młodych architektów.

 

Zwycięskie projekty łączyły innowacyjne rozwiązania z tradycyjnymi technikami budownictwa drewnianego i zasadami zrównoważonego projektowania. Pierwsze miejsce zajął mgr inż. arch. Robert Machura z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, którego praca to „Dziedzictwo przywrócone – projekt auli miejskiej w oparciu o badania drewnianej architektury sakralnej na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej”.

Była to już siódma edycja konkursu, organizowana w jubileuszowym roku 50-lecia Wydziału Architektury, we współpracy z firmami Unibep i Danwood. W trakcie finału wykład wygłosiła architektka Magdaleny Pios, realizująca projekt pierwszego drewnianego biurowca w Warszawie. (red.)

 

Najnowsze wiadomości
Najlepsze dyplomy architektoni ... więcej
Laureaci konkursów i programów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku prezentują dyplomy i nagrody podczas uroczystej gali poświęconej bezpieczeństwu pracy.
Bezpieczna praca zaczyna się ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Sylwester 2025 w Dworze Czarne ... więcej
Piłkarz Jagiellonii Białystok gestykuluje z rozłożonymi rękami obok leżącego na murawie zawodnika Rayo Vallecano podczas meczu Ligi Konferencji na stadionie w Białymstoku.
Jagiellonia przegrała z Rayo. ... więcej
Komputer jako przypadek i rewo ... więcej
Siedmioro uczestników gali konkursu Runda T 2025 stoi na scenie przed dużym ekranem z logo wydarzenia. Wicemarszałek Marek Malinowski przemawia, trzymając mikrofon. Obok niego stoją przedstawiciele Fundacji Technotalenty oraz finaliści konkursu. Tło zdobi grafika żarówki symbolizująca innowacje.
Najbardziej obiecujące innowa ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.