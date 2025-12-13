Najlepsze dyplomy architektoniczne nagrodzone w konkursie „Drewno w Architekturze”

Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbył się finał ogólnopolskiego konkursu „Drewno w Architekturze”, wyróżniającego najlepsze magisterskie prace dyplomowe młodych architektów.
Zwycięskie projekty łączyły innowacyjne rozwiązania z tradycyjnymi technikami budownictwa drewnianego i zasadami zrównoważonego projektowania. Pierwsze miejsce zajął mgr inż. arch. Robert Machura z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, którego praca to „Dziedzictwo przywrócone – projekt auli miejskiej w oparciu o badania drewnianej architektury sakralnej na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej”.
Była to już siódma edycja konkursu, organizowana w jubileuszowym roku 50-lecia Wydziału Architektury, we współpracy z firmami Unibep i Danwood. W trakcie finału wykład wygłosiła architektka Magdaleny Pios, realizująca projekt pierwszego drewnianego biurowca w Warszawie. (red.)