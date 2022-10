„Najlepsi z najlepszych! 4.0”. Koła naukowe Politechniki Białostockiej z ministerialnym wsparciem

Październik 24, 2022

Koło Naukowe Robotyków, fot. Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka Koło Naukowe Robotyków, fot. Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka otrzyma ponad 700 tys. złotych dotacji z ministerialnego programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0”.

Konkurs nagradza studenckie inicjatywy realizowane w kołach naukowych. Dzięki zdobytym środkom studenci uczelni będą mogli rozwijać swoje projekty i wziąć udział w międzynarodowych turniejach i konkursach.

Koła, które na swoje projekty uzyskały wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki, działają na Wydziale Mechanicznym. To Koło Naukowe Robotyków zajmujące się konstruowaniem robotów mobilnych. Projekt „Robotyczni emisariusze 4.0” zdobył dofinansowanie w wysokości ok. 320 tys. złotych. Z kolei ok. 290 tys. złotych przyznano na projekt „SumoMasters 4.3 – rozwój innowacyjności robotów MegaSumo, MiniSumo oraz NanoSumo poprzez udział w międzynarodowych zawodach robotycznych”.

To także Koło Auto-Moto-Klub, w ramach którego działa zespół Cerber Motorsport zajmujący się budową bolidów. Tutaj studenci uzyskali dofinansowanie w kwocie 120 tys. złotych na udział w międzynarodowych zawodach Formula Student i konferencji naukowej. (mt)