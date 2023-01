Najlepsi sportowcy sportów walki w 2022 roku – w sieci trwa plebiscyt

Styczeń 5, 2023

Lech Gorczak, fot. Małgorzata Turecka Lech Gorczak, fot. Małgorzata Turecka

Ponad 30 sportowców trenujących sporty walki walczy o tytuł najlepszych w 2022 roku w plebiscycie organizowanym przez Unię Sportów Walki-M. W konkursie biorą także udział kluby i trenerzy.

Konkurs ma uhonorować ludzi stąd, którzy mogą pochwalić się tytułami mistrzowskimi, ale którzy nie mają wsparcia medialnego. A taki konkurs jak mówi Lech Gorczak z Unii Sportów Walki-M, pomoże zawodnikom w zdobyciu rozgłosu medialnego i co za tym idzie sponsorów.

– Jeśli dany zawodnik wygra taki konkurs, to oprócz statuetki zdobywa też nagrody rzeczowe i finansowe. To pomaga młodym sportowcom. Wiadomo, że cykl sportu wykwalifikowanego czy zawodowego to są olbrzymie pieniądze, chociażby na odżywki, na różnego rodzaju wyjazdy, zgrupowania; często też płatne są sparingi. My chcemy ułatwić tym zawodnikom karierę sportową, a kibicom dać zabawę. Wiadomo, że niektórzy lubią bardziej MMA, a inni są przeciwnikami tego sportu, wolą boks. W naszym plebiscycie są różni zawodnicy, i z MMA i kickboxingu, i grapplingu, czy brazylijskiego jiu-jitsu, również z boksu – mówi Lech Gorczak.

Konkurs ma wyłonić najlepszego zawodowego zawodnika MMA z Podlasia, najlepszego zawodnika amatorskiego seniora wszystkich sportów walki i najlepszego sportowca sportów walki do 18 lat. Ponadto plebiscyt uhonoruje także najpopularniejszego trenera sportów walki z Podlasia i najpopularniejszy klub sportów walki w woj. podlaskim.

Swoje głosy można oddawać na profilu Unii Sportów Walki-M na Facebooku lub wysyłając bezpłatny sms na numer podany na stronie. Jest na to czas jeszcze do 12 stycznia. Najlepszych poznamy 14 stycznia na uroczystej gali w Hotelu Royal w Białymstoku. Głosujący mogą liczyć na nagrody rzeczowe. (mt)

O idei plebiscytu, i o tym jak głosować na swoich faworytów mówi Lech Gorczak: