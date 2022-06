Najlepsi sportowcy Politechniki nagrodzeni

Czerwiec 22, 2022

fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Studenci z Politechniki Białostockiej, którzy w tym roku akademickim zdobyli medale na ogólnopolskich zawodach sportowych, odebrali we wtorek (21.06) pamiątkowe statuetki i dyplomy z rąk prorektora ds. studenckich Politechniki Białostockiej dr. hab. inż. Jarosława Szusty, prof. PB.

Nie krył on dumy z najlepszych sportowców i podkreślał, że są doskonałymi ambasadorami swojej uczelni. Profesor pogratulował sukcesów i dopingował do dalszego rozwoju.

– To był bardzo dobry rok dla sportu Politechniki Białostockiej, ponieważ to czas odrodzenia się po pandemii. Zdobyliśmy 28 medali na Mistrzostwach Polski, w tym siedem złotych – podkreślił prezes Klubu Uczelnianego AZS PB – dr hab. inż. Mirosław Broniewicz, prof. PB.

Dodał on, że najlepiej wypadli lekkoatleci, strzelcy i karatecy, a sport Politechniki będzie miał szansę na dalszy rozwój. Prorektor Szusta i prezes Broniewicz zapowiedzieli, że na terenie istniejących kortów tenisowych Politechniki mają powstać nowe obiekty sportowe: hale do tenisa ziemnego, do squasha, boiska do piłki ręcznej, plażowej, nożnej, siłownie na świeżym powietrzu. Harmonogram tych inwestycji powinien być znany jeszcze przed wakacjami. (jg)

Lista nagrodzonych sportowców:

Wyróżnieni lekkoatleci:

Martyna Karwowska – Wydział Architektury

2 miejsce w klasyfikacji generalnej w pchnięciu kulą

1 miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych w pchnięciu kulą

3 miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych w rzucie dyskiem

Gabriela Andrukonis – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

2 miejsce w klasyfikacji generalnej w rzucie oszczepem

1 miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych w rzucie oszczepem

2 miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych w rzucie dyskiem

Jakub Moskal – Wydział Inżynierii Zarządzania

2 miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych w skoku wzwyż

Katarzyna Buńkowska – Wydział Inżynierii Zarządzania

2 miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych w biegu na 100m

3 miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych w biegu na 200m

Oskar Trejgo – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

1 miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych

Karolina Zieniewicz (Wydział Architektury) , Katarzyna Buńkowska (Wydział Inżynierii Zarządzania) Aleksandra Julia Korzun (Wydział Informatyki), Magdalena Iwaniuk (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

3 miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych w biegu sztafetowym 4x100m

Wyróżnieni karatecy:

Klaudia Arleta Sokołowska – 1 miejsce (złoty medal) w kumite indywidualnym kobiet do 55 kg, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej Jakub Chłus – 2 miejsce (srebrny medal) w kumite indywidualnym mężczyzn do 60 kg, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej Urszula Tokajuk – 3 miejsce (brązowy medal) w kumite indywidualnym kobiet powyżej 68 kg, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Damian Grzegorczuk – 3 miejsce (brązowy medal) w kumite indywidualnym mężczyzn do 75 kg, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej Kamil Hryniewski – 3 miejsce (brązowy medal) w kumite indywidualnym mężczyzn do 75 kg, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej Krystian Leusz – 3 miejsce (brązowy medal) w kumite indywidualnym mężczyzn do 67 kg, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej Jakub Twarowski – 5 miejsce w kumite indywidualnym mężczyzn do 75 kg, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Damian Grzegorczuk, Kamil Hryniewski, Krystian Leusz, Jakub Twarowski –

zajęli też 3 miejsce zdobywając brązowy medal w kumite drużynowym mężczyzn.

W tym roku medal za zwycięstwo w trójboju siłowym klasycznym do Białegostoku przywiozła:

Kinga Kostrzewa– 1 miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych – Wydz. Zarządzania

Studenci Politechniki Białostockiej mogą pochwalić się też znakomitymi wynikami w strzelectwie:

Magdalena Sienkiewicz, studentka kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku:

10m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów – 1. miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych i 3. miejsce w klasyfikacji generalnej

25m Pistolet sportowy 30+30 strzałów – 11. miejsce w klasyfikacji generalnej Kinga Szewc, studentka kierunku informatyka na Wydziale Informatyki:

25m Pistolet sportowy 30+30 strzałów – 6. miejsce w klasyfikacji generalnej

10m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów – 4. miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych i 11. miejsce w klasyfikacji generalnej Alicja Śmietańska, studentka kierunku informatyka na Wydziale Informatyki:

10m karabin pneumatyczny 60 strzałów – 1. miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych i 3. miejsce w klasyfikacji generalnej

50m Karabin dowolny 3×40 strzałów – 3. miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych i 8. miejsce w klasyfikacji generalnej

50m Karabin dowolny 60 strzałów leżąc – 3. miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych i 13. miejsce w klasyfikacji generalnej Rafał Chojnowski, student kierunku informatyka na Wydziale Informatyki:

10m Karabin pneumatyczny 60 strzałów – 4. miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych i 13. miejsce w klasyfikacji generalnej Szymon Kowalewski, student kierunku informatyka na Wydziale Informatyki:

25m Pistolet szybkostrzelny 2×30 strzałów – 3. miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych i 8. miejsce w klasyfikacji generalnej

10m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów – 7. miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych i 16. miejsce w klasyfikacji generalnej Paweł Sadowski, student kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym:

25m Pistolet szybkostrzelny 2×30 strzałów – 1. miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych i 5. miejsce w klasyfikacji generalnej

10m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów – 4. miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych i 12. miejsce w klasyfikacji generalnej

Udziałem w największej liczbie imprez Akademickich Mistrzostw Polski AZS może pochwalić się Michał Dzienisik (w poniedziałek będzie gościem Radia Akadera),

AMP w Biegach Przełajowych AMP w Kolarstwie Górskim PALM w Biegach Przełajowych PALM w Lekkiej Atletyce PALM w Pływaniu PALM w Ergometrze Wioślarskim PALM w Tenisie Stołowym

Ewelina Cebulska z Wydz. Architektury zajęła

1 miejsce w Mistrzostwach Polski Osób z Niepełnosprawnościami w Narciarstwie

FINSWIMMING (Akademicki Puchar Świata FISU (FISU University World Cup)

Kacper Jurczak – student drugiego roku logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania

6. miejsce w konkurencji m 50 metrów Bi-Fins

10. miejsce w konkurencji na 100 metrów Bi-Fins.