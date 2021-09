Najbliższy weekend w Kinie Forum będzie należeć do dzieci

To będą dwa dni wypełnione filmowymi pokazami skierowanymi do najmłodszych widzów. Już w najbliższy weekend (25-26.09) w Kinie Forum odbędzie się 8. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci.

To wydarzenie adresowane do widzów w wieku 4-12 lat.

– Okazja niebywała. Na program składa się dziewięć pozycji filmowych dla dzieci i młodzieży. To produkcje wyróżniające się walorami edukacyjnymi i artystycznymi, są także świetnie wyprodukowane. Walczymy o popularyzację dobrego, zaangażowanego artystycznego kina skierowanego do dzieci i młodzieży – mówi Krzysztof Sienkiewicz z działu kinowo-filmowego Białostockiego Ośrodka Kultury.

Co ciekawe, będą to filmy po raz pierwszy pokazywane w Polsce.

– Pokażemy zarówno animacje, jak i filmy aktorskie. W przypadku animacji i filmów dla młodszych dzieci będzie dubbing. Startujemy w sobotę o 9.00 i w zasadzie do 19.00, i w sobotę i niedzielę, będzie można uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Kino Dzieci. Widzowie będą mogli również ocenić obejrzane filmy. Zapraszamy! – dodaje Sienkiewicz.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci organizowany jest przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Filmy w ramach tego wydarzenia pokazywane są w ponad 20 miastach w Polsce.

Harmonogram:

25.09 sobota

godz.9.30 – Yakari i wielka podróż (4+) – 83′

godz.11.30 – Nawet myszy idą do nieba (6+) – 87′

godz.13.30 – Jak ocalić smoka (6+) – 82′

godz.15.30 – Drogi Panie Dyktatorze (9+) – 93′

26.09 niedziela

godz.9.30 – Gwiazdka Klary Mu (4+) – 68′

godz.11.15 – Mama Mu wraca do domu (4+) – 63′

godz.13.00 – Moje życie to cyrk (10+) – 100′

godz.15.15 – Dziki Zachód Calamity Jane (9+) – 82′

godz. 17:15 – Belle (10+), 122’

Yakari i wielka podróż

Yakari, le film, reż. Xavier Giacometti, Toby Genkel, Francja, Niemcy, Belgia, 2020, 83’, dubbing, animacja, 4+

„Yakari i wielka podróż” to rozgrywająca się na tle niesamowitych krajobrazów i dzikiej natury, opowieść o przyjaźń, odwadze i pogoni za przygodą.

Yakari z plemienia Siuksów (rdzennych mieszkańców Ameryki) ma jedno marzenie: wskoczyć na grzbiet najszybszego dzikiego mustanga Małego Pioruna. Do tej pory nie udało się to jeszcze nikomu! Kiedy okazuje się, że jego plemię musi uciekać przed nadciągającym tornadem, chłopiec ma ostatnią szansę, by odnaleźć niedoścignionego konia. Ciąg emocjonujących przygód zapoczątkuje spotkanie z Wielkim Orłem, który obdarza chłopca niezwykłą umiejętnością rozmawiania ze zwierzętami. Nie tracąc ani chwili, Yakari wyrusza w samotną podróż przez tereny nieprzyjaznego plemienia. Zdany tylko na siebie, musi przeprawić się przez rwącą rzekę, przejść wielkie równiny i pokonać strzeliste góry. Czy uda mu się odnaleźć Małego Pioruna i wrócić do swoich bliskich? Daleka i pełna zasadzek trasa okaże się drogą ku prawdziwej przyjaźni!

Czy wiesz, że… film jest adaptacją kultowej serii komiksów, które stworzył szwajcarski duet: André Jobin i rysownik Claude de Ribaupierre?

Nawet myszy idą do nieba

I mysi patrí do nebe, reż. Jan Bubeniček, Denisa Grimmova, Czechy, Francja, Polska, Słowacja 2021, 87 minut, dubbing, animacja, 6+

Porywająca animacja o odwadze i z pozoru niemożliwej przyjaźni między odwiecznymi wrogami: myszką i lisem, których los niespodziewanie rzuca w wir przygód i zaświaty.

Choć czasem myszka potwornie się boi, zrobi wszystko, by inni tego nie zauważyli. Jak na tak małe zwierzątko jest bardzo uparta, a popisy to jej specjalność. Za wszelką cenę chce być najszybsza, najbystrzejsza i najdzielniejsza. By to udowodnić, zaryzykuje nawet spotkanie z lisem. Pech sprawia, że zamiast wyjść z tego cało, razem trafią do krainy, która okazuje się… niebem. Nie oznacza to jednak końca przygody. Wręcz przeciwnie! Przed bohaterami wyboista droga, podczas której będą musieli przeprawić się przez gorące źródła, rozwiązać zagadki z przedziwnego wesołego miasteczka i stawić czoła mrocznej Wszechpuszczy. Najtrudniejszym zadaniem może okazać się jednak pokonanie własnych lęków i głęboko zakorzenionych uprzedzeń. Czy bohaterom uda się odnaleźć wspólny język? Oto opowieść, która udowadnia, że w przyjaźni nie ma rzeczy niemożliwych!

Czy wiesz, że… film wykonano techniką animacji lalkowej, a ponad połowa lalek użytych przy produkcji, była wyprodukowana w Polsce?

Jak ocalić smoka

Dragevokterens Jul, reż. Katarina Launing, Norwegia, Holandia, Czechy 2020, 82’, dubbing, aktorski, 6+

W spokojnym miasteczku w Norwegii trwają przygotowania do świąt. Za oknem pada śnieg, w domach błyszczą światełka choinkowe, a niebo przecina latający smok. Zaraz, smok?

Nadchodząca przerwa świąteczna wcale nie cieszy Mortimera, który każdą wolną chwilę poświęca na tworzenie filmików na autorski kanał w Internecie. Niestety jego nagrań nikt nie lubi, a wokół trudno o sensację. Sytuacja zmienia się, gdy chłopiec poznaje tajemniczą Sarę. Dziewczynka od dłuższego czasu żyje w drodze, pomieszkując w pustych domach. Szybko okazuje się, że skrywa ona jeszcze jeden sekret: właśnie zaprzyjaźniła się ze smokiem. Ziejący ogniem maluch tylko na pierwszy rzut oka wydaje się groźny. Pod zielonymi łuskami, kryje się zagubione stworzenie, któremu Mortimer i Sara postanawiają pomóc. Sytuacji nie ułatwia fakt, że smok coraz bardziej rozrabia i wyrywa się na wolność. Czy walecznej dwójce uda się wyjść cało z nadciągających kłopotów? „Jak ocalić smoka” zabiera widzów w sam środek magicznej przygody, podczas której przyjaźń i otwartość na innych okażą się najskuteczniejszym zaklęciem!

Czy wiesz, że… film kręcono w Czechach, a część ujęć pochodzi z Jaskini Koniepruskiej?

Drogi Panie Dyktatorze

Das Glaszimmer, reż. Christian Lerch, Niemcy 2020, 93’, dubbing/lektor, aktorski, 9+

Czy jeden list może zatrzymać bieg wojennych zdarzeń? 11-letni Felix wraz ze swoją koleżanką postanawiają wysłać wiadomość do Führera i położyć kres walkom.

Niemcy. Rok 1945. Kiedy życie w Monachium, ze względu na wojnę, robi się coraz bardziej niebezpiecznie, Felix wraz ze swoją Mamą wyjeżdżają na wieś. Choć wokół kwitną łąki, a powietrze pachnie wiosną, tu również widać samoloty i słychać ryk syren. W nowej rzeczywistości Felix musi nie tylko przyzwyczaić się do obcego domu, ale również przekonać do siebie rówieśników. Kiedy chłopiec zaprzyjaźnia się z Karrim, synem lokalnego dowódcy, zaczyna coraz bardziej podzielać jego poglądy i niezachwianą wiarę w zwycięstwo Niemiec. Wkrótce jednak będzie musiał zmierzyć się z niespodziewanymi wydarzeniami i odpowiedzieć na trudne pytania. Dlaczego uznajemy kogoś za wroga? I co w rzeczywistości oznacza bohaterstwo? „Drogi Panie Dyktatorze” to opowiedziana z perspektywy dziecka historia o sile przyjaźni i ludziach, których los postawił po różnych stronach barykady.

Czy wiesz, że… film oparty jest na wspomnieniach z dzieciństwa Josefa Einwangera, autora scenariusza?

Gwiazdka Klary Muu

Jul på KuToppen, reż. Will Ashurs, Norwegia 2020, 66’, dubbing, animacja, 4+

Klara Muu wprost nie może doczekać się świątecznego wyjazdu do taty! Kiedy wydaje się, że nic nie zakłóci wspólnej Gwiazdki na farmie, rusza lawina nieprzewidzianych zdarzeń.

Po przyjeździe na miejsce okazuje się, że tato Klary wcale nie jest gotowy do świętowania. Przed domem brakuje choinki, a bombki i lampki kurzą się w kartonach. Do tego pech sprawia, że zostaje on pilnie wezwany do odśnieżania domu sąsiadki, a odcięta droga przejazdowa uniemożliwia powrót. Co robić, gdy do Gwiazdki zostało coraz mniej czasu? Gotowa na wszystko Klara, postanawia wezwać na pomoc świątecznego gnoma. Legenda głosi, że wystarczy miska domowej owsianki, by przekonać go do pracy. Niespodziewanie cała sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli i niewiele brakuje, by nadchodzące Święta legły w gruzach! Czy bohaterom uda się poskromić serię niepowodzeń i łakomego gnoma? „Gwiazdka Klary Muu” to pełna uroku i muzycznych hitów, opowieść o magii świąt i rodzinnym cieple, dzięki którym nawet wywrócona do góry nogami choinka, wydaje się najpiękniejsza.

Mama Mu wraca do domu

Mamma Mu hittar hem, reż. Christian Ryltenius, Szwecja 2021, 63’, dubbing, animacja, 4+

Ile przygód może pomieścić cały świat? A jedna farma? „Mama Mu wraca do domu” to pełna optymizmu i uroku historia o przyjaźni i odnajdywaniu swojego miejsca na ziemi.

Mama Mu to odlotowa krowa, która nigdy się nie nudzi. Zamiast siedzieć na łące, woli próbować nowych rzeczy – stania na głowie, jazdy na deskorolce, a nawet nurkowania! W codziennych wybrykach towarzyszy jej oddany przyjaciel, Pan Wrona. Kiedy pewnego dnia na farmę przybywa bocian-obieżyświat, uporządkowane życie na farmie wywraca się do góry nogami. Mama Mu zainspirowana historiami o odległych zakątkach świata, postanawia opuścić zagrodę i wyruszyć w daleką podróż. Wokół jest przecież tyle do zobaczenia! Jej optymizmu nie podziela jednak Pan Wrona, który najchętniej nigdzie by się nie ruszał. Przyjaźń bohaterów zostaje wystawiona na próbę, a Mamę Mu czeka odpowiedź na ważne pytanie. Czym tak naprawdę jest dom i skąd mamy wiedzieć gdzie jest? Odpowiedź, zupełnie jak przygoda i dobra zabawa, czai się tuż za rogiem.

Czy wiesz, że… Mama Mu i Pan Wrona to bohaterowie popularnej serii szwedzkich książek autorstwa Jui Wieslander?

Moje życie to cyrk

Mon Cirque à Moi, reż. Miryam Bouchard, Kanada 2020, 100’, dubbing/lektor, aktorski, 10+

Jak to jest mieszkać w przyczepie, bez przerwy podróżować i dorastać u boku wiecznego lekkoducha? Poznajcie Laurę – bystrą trzynastolatkę, której życie dalekie jest od zwyczajnego.

Tata Laury to zawodowy klown, który nie uznaje nudy i powagi. Dlatego codzienność bohaterki bywa przewrotna i bardzo nieprzewidywalna. Posiadanie wyluzowanego rodzica z pewnością ma wiele plusów, jednak dziewczynce nie zawsze jest do śmiechu. Czasem zwyczajnie chciałaby żyć tak, jak jej rówieśnicy. Mieszkać w jednym miejscu, pomidora kroić w plasterki, a cyrkowe sztuczki zamienić na książki. Kiedy postanawia postawić na swoim i zdawać do prywatnej szkoły, musi nie tylko nadrobić zaległy materiał i zająć się nauką, ale przede wszystkim przekonać do tego pomysłu tatę. Tylko jak to zrobić, skoro od zawsze kojarzy on edukację i stabilność z nudą? „Moje życie to cyrk” z humorem i urokiem opowiada o tym, że w życiu – tak jak na scenie – mamy rozpisane różne kwestie, a czasem najtrudniejszą sztuczką jest połączyć z pozoru odległe od siebie światy i marzenia.

Czy wiesz, że… film inspirowany jest wątkami z życia reżyserki, Miryam Bouchard?

Dziki Zachód Calamity Jane

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary, reż. Rémi Chayé, Francja 2020, 82’, dubbing, animacja, 9+

Martha Jane to nieustraszona dwunastolatka, która przez życie najchętniej puściłaby się galopem. Jest silna, odważna i… jest dziewczyną, co w czasach Dzikiego Zachodu oznacza jedno: przygody nie są dla niej. Ale właściwie, kto tak powiedział?

Kiedy Martha Jane z rodziną i innymi osadnikami wyrusza w podróż przez Amerykę, nawet nie przypuszcza, ile nowych przeżyć ma przed sobą. Na razie jednak dni upływają jej na opiece nad rodzeństwem. Dopiero niespodziewany wypadek na drodze, zmienia bieg zdarzeń: ktoś musi zastąpić tatę Marthy Jane w prowadzeniu powozu. W sekrecie przed innymi, dziewczynka uczy się posługiwać lassem i trenuje jazdę konną, co nie wszystkim się podoba. Kiedy w obozie dochodzi do nieporozumienia, Marta Jane rzuca się do ucieczki, by udowodnić swoje racje. Przed nią pełna niebezpieczeństw trasa, nieprzewidziane tarapaty i… masa przygód! Czy uda jej się pokonać wszystkie przeszkody? „Dziki Zachód Calamity Jane” to ekscytująca opowieść o harcie ducha, przezwyciężaniu uprzedzeń i walce o marzenia, które należy chwytać na lasso, by nie pozwolić im umknąć.

Czy wiesz, że… Martha Calamity Jane żyła naprawdę?

Belle

reż. Mamoru Hosoda, Japonia 2021, 121’, lektor/napisy, animacja, 10+

W „Belle”, najnowszym anime nominowanego do Oscara za „Mirai” Mamoru Hosody, klasyczna opowieść o „Pięknej i Bestii” spotyka się z wirtualnym światem awatarów. To musical o szukaniu swojego prawdziwego głosu i sile, jaka płynie z przeciwstawiania się przemocy.

Suzu porzuciła ukochany śpiew, który przywoływał zbyt wiele bolesnych wspomnień z dzieciństwa. Jej smutki znajdują ujście w wirtualnej rzeczywistości U. Tam Suzu odkrywa, że może być, kim tylko zapragnie i pod pseudonimem Belle zdobywa się na to, żeby ponownie zaśpiewać. Społeczność U natychmiast uznaje ją za muzyczną gwiazdę. Kiedy jeden z jej koncertów zostaje zakłócony przez budzącą postrach Bestię, Belle chce za wszelką cenę odkryć prawdziwą tożsamość tej tajemniczej istoty. Zaczyna się ich wspólna, pełna przygód i wyzwań podróż w dwóch równoległych światach. Czy bohaterowie odważą się ujawnić swoje prawdziwe „ja”?

Czy wiesz, że… film otrzymał 14-minutową owację po swojej światowej premierze na festiwalu w Cannes? Oklaski dla „Belle” okazały się siódmym wynikiem w historii tego wielkiego wydarzenia.