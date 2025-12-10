Najbardziej obiecujące innowacje z Podlaskiego nagrodzone. Konkurs Runda T 2025 rozstrzygnięty

10 grudnia, 2025

Laureaci i organizatorzy konkursu Runda T 2025 na scenie podczas finałowej gali w Białymstoku. Fot. Mateusz Duchnowski / UMWP Laureaci i organizatorzy konkursu Runda T 2025 na scenie podczas finałowej gali w Białymstoku. Fot. Mateusz Duchnowski / UMWP

Najbardziej innowacyjne pomysły biznesowe i naukowe z regionu zostały nagrodzone podczas finałowej gali konkursu Runda T 2025. Uroczystość, która odbyła się 9 grudnia br., podsumowała kolejną edycję inicjatywy wspierającej rozwój startupów, projektów technologicznych i młodych przedsiębiorców z województwa podlaskiego. Nagrody laureatom wręczali m.in. wicemarszałek województwa Marek Malinowski oraz dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości UMWP Emilia Malinowska.

Runda T łączy lokalne projekty z inwestorami i funduszami kapitałowymi, dając twórcom możliwość prezentacji swoich pomysłów przed ekspertami rynku. W tej edycji zgłoszono aż 70 projektów, z czego 15 zakwalifikowało się do finału. To właśnie ich autorzy zaprezentowali swoje pomysły podczas Pitch Deck, a kapituła konkursu wybrała zwycięzców w pięciu kategoriach: Science, Concept, Open, AI oraz Defence.

– To konkurs, który pokazuje, jak ogromny potencjał drzemie w mieszkańcach województwa podlaskiego. Jako samorząd województwa zawsze będziemy wspierać inicjatywy oparte na współpracy świata nauki i biznesu. Można na nas liczyć. Działamy lokalnie, myślimy globalnie – mówił wicemarszałek Marek Malinowski.

Konkurs jest elementem szerszych działań wspierających innowacyjność regionu, realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach projektu PPO. Obejmują one m.in. granty dla nauki, programy rozwoju zespołów badawczych oraz wsparcie komercjalizacji technologii. – Chcemy dostosowywać instrumenty wsparcia tak, by jak najlepiej rozwijać Podlaskie – zaznaczyła dyrektor Emilia Malinowska.

Prezes Fundacji Technotalenty prof. Adam Walicki podkreślił różnorodność zgłoszeń i ich wysoki poziom. – Łączenie dorobku naukowego z celami biznesowymi to najlepsza droga do sukcesu – mówił podczas gali.

Laureaci Rundy T 2025

W kategorii Concept zwyciężył projekt „Fulvi Pets” – funkcjonalny suplement diety dla zwierząt domowych, wspierający ich zdrowie i długowieczność.

W kategorii Science nagrodzono „NutriRate” – innowacyjne wsparcie żywienia mózgu, przygotowane przez badaczki z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W kategorii AI wygrał „SkoolBuddy” – narzędzie porządkujące szkolne obowiązki, stworzone przez Wiktora Grochowskiego.

W kategorii Defence nagrodę otrzymał „System Akustycznej Detekcji Dronów” opracowany na Uniwersytecie w Białymstoku.

W kategorii Open zwyciężył projekt „RentEye” – system inteligentnego monitoringu apartamentów pod wynajem.

Po ogłoszeniu wyników uczestnicy finału wzięli udział w części networkingowej, podczas której mogli nawiązać współpracę z inwestorami, mentorami i przedstawicielami uczelni.

(na podst. podlaskie.eu)