Nagroda rzecznika praw obywatelskich dla samorządu Michałowa

Grudzień 9, 2021

źródło: UM Michałowo źródło: UM Michałowo

Samorząd Michałowa otrzyma nagrodę im. Pawła Włodkowica. To wyróżnienie rzecznika praw obywatelskich, które przyznawane jest „za obronę podstawowych wartości i prawd nawet wbrew zdaniu większości”.

– Intencją przyznania tej Nagrody jest wyróżnienie ludzi, instytucji i wspólnot, które chronią ważne dla nas wartości, stają w obronie wolności i praw człowieka, niejednokrotnie nawet przy braku wsparcia ze strony większości. W ten sposób chcieliśmy wyróżnić wspólnotę mieszkańców Michałowa i wskazać, że tego typu postawa i działalność może być wzorem do naśladowania, ponieważ najważniejsza dla nas powinna być ochrona ludzkiego zdrowia i życia – podkreślił RPO Marcin Wiącek, który przewodził obradom Kapituły.

Jak zaznaczono w komunikacie po obradach Kapituły: Działania władz samorządowych Michałowa i całej społeczności lokalnej wobec kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej stały się symbolem wrażliwości na ludzkie nieszczęście. Są też wyrazem solidarności w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym, cierpiącym, zagubionym. Tegoroczny wybór jest jednocześnie wyrazem szacunku i wdzięczności dla wszystkich osób i organizacji, które uczestniczą w akcji pomocy migrantom.

Nagroda zostanie wręczona w piątek (10.12). Data nie jest przypadkowa. 10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

– Każda z osób pomagająca na granicy wymagałaby odznaczenia (…) Lokalnej społeczności udało się stworzyć wspólnotę ludzi dobrej woli – samorządowców, działaczy i mieszkańców – by nieść codzienną pomoc tym, którzy jej potrzebują –powiedziała podczas obrad Kapituły Danuta Przywara.

– Ta Nagroda to również jasny i czytelny głos, co robić w sytuacji przygranicznej(…) w czasie kryzysu humanitarnego – stwierdził m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, członek Kapituły. – Ważne jest pokazanie, że dobro w RP nie musi być centralne; że wszędzie są ludzie, którzy będąc na miejscu robią to co trzeba, i jak trzeba – zwrócił uwagę inny członek Kapituły Zbigniew Nosowski.

Społeczność samorządowa Michałowa została wybrana jednogłośnie. W skład Kapituły wchodzą byli rzecznicy praw obywatelskich i dotychczasowi laureaci nagrody, a obradom przewodniczy urzędujący RPO. (mt)