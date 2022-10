Nadszedł czas, kiedy można zbierać nasiona z łąk kwietnych w Białymstoku

Październik 26, 2022

Łąka kwietna w Białymstoku, Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Można już zbierać nasiona z białostockich łąk kwietnych, aby wysiać je wiosną przyszłego roku w swoim ogrodzie. Magistrat, podobnie jak w ubiegłym roku, zaprasza mieszkańców do skorzystania z tej możliwości.

Białostockie łąki kwietne zlokalizowane są głównie w pasach drogowych ulic, dlatego też, ze względów bezpieczeństwa do zbierania nasion miasto wskazało kilka miejsc. To ul. Transportowa (odcinek pomiędzy ul. Orląt Grodzieńskich a ul. T.Jasińskiego), ul. Branickiego (okolice przy Rondzie Witolda Antonowicza) i ul. Piastowska (od ul. Nowowarszawskiej do ul. Sybiraków).

Na łąkach można zebrać głównie nasiona cynii wytwornej (Zinnia elegans), kosmosu siarkowego (Cosmos sulphureus), kosmosu podwójnie pierzastego (Cosmos bipinnatus) czy titonii okrągłolistnej (Tithonia rotundifolia). Sprawne oko pasjonatów zieleni dostrzeże również okazy wenidium wspaniałego (Venidium fastuosum ), maczka kalifornijskiego (Eschscholzia californica ) czy rudbekii dwubarwnej (Rudbeckia hirta).

Podczas zbierania nasion miasto prosi o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i porządku oraz poszanowanie łąki. (mt)