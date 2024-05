Nadchodzące koncerty tego tygodnia

14 maja, 2024

W najbliższy weekend na scenach Białegostoku wybrzmi jazz, rock oraz poezja śpiewana. W Klubie Muzycznym Sześcian, 17 maja, wystąpi tribute band Zepelinians. W niedzielę 19 maja, w Klubie Fama wystąpi Grażyna Auguścik w ramach cyklu Jazz na Bok-u. Tego samego dnia w Klubie Muzycznym Sześcian odbędzie się koncert „Liczy się tylko miłość”, na którym wystąpi Piotr Selim, Hanna Lewandowska oraz Maks Wosk.

W piątek, 17 maja w Klubie Muzycznym Sześcian, zabrzmią niezapomniane dźwięki legendarnej grupy Led Zeppelin. Na scenie wystąpią artyści z zespołu Zeppelinians, uznawanego obecnie za jednego z najlepszych w Europie tribute bandów tej ikonicznej formacji. Koncert jest częścią trasy Flight Over Poland 2024. Zespół Zeppelinians zrodził się z pasji do muzyki Led Zeppelin. Powołany do życia został w 2016 roku przez doświadczonych muzyków. Skład zespołu tworzą czterej znakomici instrumentaliści oraz fenomenalny wokalista, Maksymilian Kwapień, finalista dziewiątej edycji programu The Voice of Poland. Ich talent i zaangażowanie zaowocowały licznymi występami zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. na festiwalach w Gdańsku, Gdyni, Litwie, Otwocku, Czechach czy w Koninie. To ponad dwugodzinne widowisko dedykowane jest dla wszystkich fanów dobrego rocka.

W niedzielę 19 maja, w Klubie Fama wystąpi Grażyna Auguścik. Koncert odbędzie się w ramach cyklu Jazz na Bok-u. Artystka zaprezentuje utwory z autorskiej płyty „2 The Light”, nagranej podczas pandemii Covid-19 wirtualnie z udziałem muzyków z różnych krajów, m.in. z USA, Polski i Szwecji. Płyta ta jest manifestem nadziei, spokoju i miłości, stanowiącym dążenie do światła w najciemniejszych chwilach. Grażyna Auguścik, jako piosenkarka, kompozytorka, aranżerka i producentka, jest jedną z najbardziej fascynujących postaci na światowej scenie jazzowej. Jej koncert to niezapomniane przeżycie dla wszystkich miłośników jazzu.

W niedzielę 19 maja, w Klubie Muzycznym Sześcian odbędzie się wydarzenie pod nazwą „Liczy się tylko miłość”. Na scenie pojawią się Piotr Selim, Hanna Lewandowska oraz Maks Wosk, prezentując program składający się z najbardziej znanych utworów Piotra Selima, których słowa napisała Hanna Lewandowska. Te pieśni, powstające przez lata współpracy artystycznej, znalazły się na wielu płytach wydanych przez Lubelską Federację Bardów oraz na solowych albumach Piotra Selima. Oprócz własnych kompozycji, publiczność będzie miała okazję usłyszeć także piosenki o miłości autorstwa takich mistrzów jak Leonard Cohen, Bułat Okudżawa czy Agnieszka Osiecka. Dodatkowo, program uzupełnią wiersze Hanny Lewandowskiej, zawarte w jej tomie poetyckim „Stacyjki”, wydanym w 2021 roku. Hanna Lewandowska, autorka małych form literackich i tekstów piosenek, jest także znana jako scenarzystka wielu wydarzeń artystycznych i libretta w dziełach muzycznych. Piotr Selim, pianista, kompozytor, wokalista i producent muzyczny, znany jest także jako współzałożyciel Lubelskiej Federacji Bardów oraz kwintetu Tanguillo. Z kolei Maks Wosk to doświadczony skrzypek, który przez lata współpracował z wieloma artystami i zespołami, od kwartetu smyczkowego po zespoły jazzowe i folkowe. Występ tych trzech artystów zapowiada się jako niepowtarzalne muzyczne wydarzenie, które przeniesie publiczność w świat piękna i emocji. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)