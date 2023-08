Nadal trwają badania dot. wczesnego wykrywania cukrzycy typu I u dzieci

29 sierpnia, 2023

Prof. Artur Bossowski, fot. Hanna Kość Prof. Artur Bossowski, fot. Hanna Kość

Są wstępne wyniki pilotażowego programu dotyczącego wykrywania cukrzycy typu I u dzieci. Badania, w których uczestniczyło 900 osób w wieku 1-9 lat, wskazują, że w grupie zdrowych dzieci, blisko 4 procent ma predyspozycje do rozwoju choroby, jest to 30 małych pacjentów.

W badaniach, które trwają od pół roku, uczestniczyły dzieci z Białegostoku, Augustowa, Kolna i Hajnówki.

– Ci pacjenci trafili na dzienne pobytu do naszej jednostki, żebyśmy mogli wykonywać badania metaboliczne takie jak krzywa cukrowa, także przeciwciała w kierunku innych tzw. autoimmunopatii, czyli choroby Hashimoto czy celiakii, sprawdzamy też profil lipidowy tych pacjentów – mówi prof. Artur Bossowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UDSK. – W zależności od wyniku badań ci pacjenci będą pod opieką poradni diabetologicznej i endokrynologicznej. Będą też poddani edukacji w kierunku diety, wysiłku fizycznego i zmiany trybu życia, ale też tych dzieciaczków i ich rodziców będziemy uczulali na objawy wczesnego wykrywania cukrzycy.

Badania nadal trwają. Co dwa tygodnie odbywają się w Ośrodku Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 17. Profesorowi Bossowskiemu zależy, aby przebadać min. 40% dzieci z województwa podlaskiego, dlatego też jest możliwość, aby specjalny ambulans przyjeżdżał do szkoły i realizował pobranie krwi na miejscu.

W związku z tym w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin i szkół z powiatu, aby informować, w jaki sposób zachęcić rodziców do badań i jak ułatwić te badania bez konieczności wyjazdu do Białegostoku.

– Chcemy zarazić tą akcją wszystkich wójtów i burmistrzów, ale też szkoły w powiecie białostockim, bo kto jak nie my „powiat z sercem do ludzi” powinien reagować na różnego rodzaju choroby, tym bardziej na takie akcje, jak możemy przebadać nasze dzieci pod kątem cukrzycy, żeby później nie było powikłań i innych chorób – mówi Jan Perkowski, starosta Powiatu Białostockiego. – Warto jest przebadać te dzieci, tym bardziej, że to nic nie kosztuje.

W województwie podlaskim badania planowane są w Suwałkach i Łomży. (hk)