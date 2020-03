Nabór do Straży Miejskiej. Czeka 10 wakatów

Marzec 5, 2020

źródło: Straż Miejska w Białymstoku źródło: Straż Miejska w Białymstoku

Jest praca w Straży Miejskiej. Aplikować można na stanowisko aplikanta. Czeka 10 wakatów.

Do obowiązków aplikanta należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego czy zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać: co najmniej średnie wykształcenie, polskie obywatelstwo, ukończone 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej. Mui też cieszyć się nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Nabór potrwa do końca marca. Dokumenty przyjmowane są w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Składowej 11 w Białymstoku. (mt/mc)