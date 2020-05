Nabór do podlaskiej Służby Celno-Skarbowej. Jest 25 wakatów

Maj 13, 2020

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim. Do 15 czerwca kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby. Czeka co najmniej 25 etatów w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

– Nowoprzyjęci funkcjonariusze będą pełnić służbę w komórkach dochodzeniowo-śledczych i kontroli rynku, a także na granicy w drogowych i kolejowych oddziałach celnych – mówi Radosław Hancewicz, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria tj. obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia.

Nabór będzie prowadzony w kilku etapach. Kandydaci przejdą test wiedzy, test sprawności fizycznej czy test psychologiczny. Końcowym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna. Szczegóły są tutaj.

Obecnie w podlaskiej KAS pełni służbę nieco ponad tysiąc funkcjonariuszy. (mt/mc)