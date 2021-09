Na Wydziale Mechanicznym PB powstało nowoczesne laboratorium

Wrzesień 29, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

We frezarki, tokarki czy symulator rozszerzonej rzeczywistości za pomocą, którego studenci będą mogli nauczyć się spawania wyposażone jest innowacyjne Laboratorium Smart Education 4.0, które powstało na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

– Laboratorium składa się przede wszystkim z obrabiarek sterowanych numerycznie, połączonych z innymi urządzeniami, typu roboty. Pracowania ma służyć naszym studentom, ale nie po to, żeby im pokazywać jak wyglądają maszyny, tylko po to, żeby nauczyli się je obsługiwać samodzielnie. Do tej pory profesjonalne urządzenia stały na hali, gdzie wykładowca pokazywał studentom, jak one działają, a te maszyny będą sami obsługiwać. Mało tego zaproponujemy studentom też certyfikaty. Kształcenie będzie odbywało się swoim rytmem, a chętni będą mogli zdobyć dodatkowo certyfikat – mówił dziekan wydziału dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB.

Dzięki zaawansowanym technologicznie urządzeniom studenci będą mogli uczyć się obsługi maszyn również za pomocą symulatorów.

– Mamy stanowiska komputerowe, na których znajdują się symulatory. Właściwością tych symulatorów jest to, że jest na nich pełna kopia ustawień urządzenia, które mamy w rzeczywistości, także student nie będąc fizycznie przy maszynie może nauczyć się jej obsługi – wyjaśniał programista Wojciech Borkowski.

Laboratorium otwarto podczas konferencji naukowo – biznesowej „Nowoczesne technologie na biznesowej ścieżce rozwoju” organizowanej na Politechnice Białostockiej. (ea)