Na UwB ruszył Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy

Wrzesień 10, 2020

źródło: UwB źródło: UwB

Na Uniwersytecie w Białymstoku zainaugurowano zajęcia w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego. Ponad dwustu uczniów szkół podstawowych z województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego przez kilka najbliższych miesięcy czekają ciekawe spotkania z eksperymentami, wykładami i zajęciami w terenie. A wszystko w towarzystwie czterech żywiołów.

Projekt Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy jest realizowany na Uniwersytecie w Białymstoku już po raz drugi. Uczelnia otrzymała na ten cel 320 tys. złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czwartek (10.09) młodzi studenci spotkali się w auli Wydziału Biologii UwB na inauguracji MUP. Uroczystość, ze względu na bezpieczeństwo uczniów, została zorganizowana w dwóch turach. Wykład inauguracyjny pt. „Zostań młodym badaczem” wygłosił dr Marek Bartoszewicz z Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biologii UwB.

– To właśnie wy, młodzi ludzie, stanowicie największy nasz kapitał, jeżeli chodzi o rozwój nauki. To właśnie wy w przyszłości dokonacie czegoś, co nasz świat popchnie do przodu. To, jaką drogą pójdziecie, jak będziecie zdobywali wiedzę odgrywa gigantyczną rolę – podkreślał w trakcie wykładu dr Marek Bartoszewicz, przypominając, że do bycia badaczem – naukowcem potrzebne są m.in. pasja, otwarty umysł i wykształcenie.

Młodzi odkrywcy będą mieć zajęcia na terenie kampusu UwB. Harmonogram przewiduje 15 spotkań – pierwsze już w najbliższą sobotę (12.09). Uczniowie przeprowadzą m.in. analizy laboratoryjne, mikroskopowe, wezmą udział zajęciach terenowych.

– Doświadczenia i obserwacje będą nawiązywać do czterech żywiołów – powietrza, wody, ziemi i ognia. Twórcami scenariuszy zajęć są pracownicy Wydziałów Biologii, Chemii i Fizyki UwB. Uczestnicy będą pracować w oparciu o profesjonalny Dzienniczek Młodego Odkrywcy, który został opublikowany przez Wydawnictwo UwB – wyjaśnia dr hab. Ada Wróblewska prof. UwB, prodziekan Wydziału Biologii i koordynator przedsięwzięcia. – Nasz projekt będzie realizowany do stycznia 2022 roku z podziałem na trzy edycje. Do pierwszej zgłosiło się około 150 uczniów w wieku 10-15 lat, jednak w każdej edycji może brać udział tylko 72 uczniów – dodaje prof. Ada Wróblewska.

Co ważne, nabór do drugiej edycji MUP zostanie przeprowadzony w grudniu 2020 roku. Szansę na uczestnictwo dostaną kolejni uczniowie.

– Idea Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego sięga 2017 roku, kiedy to na Wydziale Biologii narodził się pomysł tworzenia nauki poprzez eksperymenty, odkrycia, dyskusje, ale również emocje, które temu towarzyszą. To wtedy po raz pierwszy otrzymaliśmy dofinansowanie z MNiSW. Potrzeba kontynuacji tego projektu powróciła w 2019 roku, a w 2020 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał dofinansowanie projektowi MUP – dodaje prodziekan Wydziału Biologii.

W projekcie, który właśnie się rozpoczął, weźmie w sumie udział 216 uczniów. (mt/mc)