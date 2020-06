Na tę wiadomość czekaliśmy od dawna. Kina Helios wznawiają działalność

Czerwiec 30, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Choć mogły zacząć działać od 6 czerwca, to dopiero teraz otworzą swoje drzwi dla widzów. Sieć kin Helios po tygodniach zamknięcia wraca do normalnej działalności. Pierwsze pokazy filmów już w piątek (03.07).

To dobra wiadomość, ale trochę musieliśmy na nią poczekać, bo jak mówi Urszula Komsta, dyrektor zespołu kin Helios w Białymstoku, trochę trwało przystosowanie kin do nowego reżimu sanitarnego. – Chcieliśmy się upewnić, że wszystko jest jasne, bo tych wytycznych jest bardzo dużo. Musieliśmy być pewni, że „jesteśmy na tej samej stronie książki” co sanepid, tzn. czy tak samo rozumiemy te przepisy, czy możemy je wdrożyć bez żadnych wątpliwości.

W kinie trzeba będzie pamiętać o zakrywaniu ust i nosa, a także o utrzymywaniu bezpiecznej odległości od innych. Na sali między widzami będą musiały pozostać wolne miejsca. Obok siebie będą mogli usiąść jedynie członkowie rodziny czy opiekunowie dzieci i osób niepełnosprawnych.

– Najważniejsze w kinie są emocje, a te filmy, które będziemy prezentować je gwarantują. Tytułów w repertuarze jest dużo, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy serdecznie do kin Helios – dodaje Komsta.

A wśród pierwszych premier, które będzie można zobaczyć są m.in. „Tylko sprawiedliwość” z Jamie Foxxem czy „Na topie” z Dakotą Johnson (znaną z serii „50 Twarzy Greya”). Na najmłodszych widzów czeka zaś opowieść rodem z fantasy „Czworo dzieci i Coś”.

Na kinowym ekranie pojawią się także tytuły, które zagościły w repertuarze tuż przed zakmnięciem i spora część widzów nie miała okazji ich zobaczyć. To m.in. „Sala samobójców. Hejter”, „Jak zostałem gangsterem” czy „W lesie dziś nie zaśnie nikt”.

Od piątku (03.07) otwarte będą kina w galeriach Alfa i Jurowiecka. Na razie zamknięte pozostanie kino w Atrium Biała. (mt/mc)