21 września, 2025

Na Słonecznym Stoku i Bacieczkach będzie rozwieszane odstraszacze dzików

Mężczyzna w białym uniformie wiesza coś na drzewie. Źródło: UM Białystok
Dziki, które podchodzą do terenów miejskich zamieszkałych przez ludzi, mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców Białegostoku, dlatego też Straż Miejska w Białymstoku w kolejnych miejscach będzie rozkładać specjalny środek odstraszający zwierzęta. 

 

Bariery zapachowe będą rozmieszczone na osiedlach Słoneczny Stok i Bacieczki. Parę tygodni wcześniej preparat zastosowano w Lesie Pietrasze. Taka „bariera” jest utworzona na przecięciu zaobserwowanych szlakach wędrówek dzików. Na osiedlu Słoneczny Stok jest to w okolicy skrzyżowań ulic: Popiełuszki i Hetmańskiej, Sikorskiego i Jana Pawła II. Natomiast na osiedlu Bacieczki jest to wzdłuż zielonego pasa koryta rzeki Białej od ul. Kołłątaja w okolicach ul. Olimpijskiej, Produkcyjnej i Maczka).

Do odstraszania dzików stosowany jest preparat Hukinol, który umieszczony jest w specjalnych dyspenserach (małych zielonych koszyczkach) i rozwieszony na naturalnych obiektach, czyli drzewach, krzewach na wysokości ok. 1 metra, w odstępach co 20-30 metrów. Zabieg powtarza się po trzech tygodniach. Preparat Hukinol jest środkiem nietoksycznym i nie ma negatywnego działania na inne zwierzęta, rośliny i glebę. Posiada jednak intensywny, niezbyt przyjemny zapach. (red.)

