Na Politechnice Białostockiej trwa zbiórka darów na rzecz Ukrainy

Luty 28, 2022

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka włączyła się w akcję „Białystok pomaga Ukrainie”. Na uczelni trwa zbiórka najpilniejszych rzeczy.

Szczególnie potrzebne są: nowe koce i śpiwory, środki opatrunkowe i medyczne, żywność długoterminowa, czy środki higieniczno-chemiczne.

– W obliczu wydarzeń ostatnich nasza społeczność akademicka Politechniki Białostockiej nie mogła zostać bezczynna. Postanowiliśmy włączyć się w akcję organizowaną przez Urząd Miasta Białystok wspólnie z różnymi organizacjami pod hasłem „Białystok pomaga Ukrainie” i na miarę swoich możliwości staramy się zorganizować zbiórkę wszelkich potrzebnych darów zgodnie z listą z Centrum Aktywności Społecznej, które całą akcję koordynuje. We wszystkich budynkach wydziałów Politechniki Białostockiej zostały zorganizowane punkty zbiórki takich darów. Następnie te wszystkie produkty będą przewożone na halę Wydziału Budownictwa i Nauk o środowisku Politechniki Białostockiej, gdzie wolontariusze – zarówno nauczyciele, jak i studenci naszej uczelni zajmą się już segregacją, odpowiednim oznakowaniem i spakowaniem tych darów. Robimy, co jest w naszej mocy, by pomóc w tej strasznie ciężkiej sytuacji w jakiej znalazł się naród ukraiński – powiedziała dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej.

W zbiórkę angażują się studenci ze wszystkich wydziałów.

– Studenci już przynoszą dary. Dobro zawsze do nas wraca. Kiedy ktoś jest w potrzebie, człowiek powinien stanąć i pomóc. W tej sytuacji jedyną właśnie pomocą jest właśnie organizacja tej zbiórki dlatego studenci z chęcią się angażują i pomagają – mówi Emilia Ramatowska z Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej.

Dary można przynosić na wszystkie wydziały uczelni, a także do Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Punkty zbiórki będą działały między 8.00 a 18.00. (mt)