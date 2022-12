Na Politechnice Białostockiej podsumowano trzyletni program Glocal Erasmus+

Grudzień 16, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Poszerzanie interdyscyplinarnej wiedzy technicznej, kompetencji językowych oraz praca w zespołach międzynarodowych – to główne założenia programu Glocal Erasmus+ zrealizowanego przez Politechnikę Białostocką i dwa uniwersytety partnerskie – Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa) i Universidad Politécnica de Madrid (Hiszpania).

W ramach programu odbyły się trzy międzynarodowe szkoły letnie, w których wzięli udział studenci i pracownicy uczelni. Tematyka szkół letnich związana była ze zrównoważonym rozwojem miast, wykorzystaniem odnawialnej energii czy zastosowaniem najnowszych technologii IT w procesie projektowania.

– Kształcimy młodych inżynierów, aby ich umiejętności odpowiadały na potrzeby rynkowe i aby były wsparciem dla miast. Chcemy żeby nasi absolwenci umieli projektować rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury, umieli pracować w zespołach interdyscyplinarnych i międzynarodowych, żeby byli biegli w języku angielskim i nie mieli obaw co do swoich umiejętności – powiedziała dr inż. arch. Dorota Gawryluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, koordynator programu.

Podczas szkół studenci w interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach projektowali zielone przystanki dla wybranych miast: Białegostoku, Supraśla, Madrytu i Kłajpedy.

W ramach międzynarodowego programu Glocal Erasmus + dydaktycy z Polski, Litwy i Hiszpanii opracowali wiele materiałów dydaktycznych, które w przyszłości mogą posłużyć do wprowadzenia innowacyjnego modułu GLOCAL do programów edukacyjnych uczelni partnerskich. To m.in. monografia „The Future of the City”, która może być wykorzystywana jako podręcznik akademicki i cenne uzupełnienie treści przekazywanych studentom na kierunkach: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, budownictwo, inżynieria środowiska, architektura itp. Służyć może także projektantom, wykonawcom, urzędnikom administracji państwowej szczebla regionalnego i lokalnego, czy organizacjom społecznym zajmującym się zrównoważonym rozwojem miast i ich przyszłością. Wszystkie książki opracowane w ramach zadań projektu, w tym mały słownik techniczny w 4 językach i poradnik dobrych praktyk projektowych udostępnione są bezpłatnie na stronie internetowej glocal.pb.edu.pl. (mt)

Ze studentkami Politechniki Białostockiej biorącymi udział w Projekcie Glocal Erasmus+ rozmawiała Małgorzata Turecka: