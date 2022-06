Na Politechnice Białostockiej będzie realizowany grant z programu „Polska Metrologia”

Czerwiec 21, 2022

fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Naukowcy z zespołu badawczego Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej zdobyli finansowanie projektu w pierwszej edycji konkursu „Polska Metrologia”. Przy wsparciu specjalistów z Politechniki Rzeszowskiej opracują metodę i stanowisko do wzorcowania przyrządów pomiarowych dedykowanych do pomiarów rozkładów luminancji.

Naukowcy z Politechniki Białostockiej i Rzeszowskiej będą pracować pod kierunkiem dr inż. Urszuli Błaszczak.

– Od lat w zespole Katedry rozwijamy badania nad nowoczesnymi rozwiązaniami i zastosowaniami źródeł światła, a ostatnio także promieniowania UV oraz konstrukcją aparatury pomiarowej dedykowanej dla techniki świetlnej. Dlatego gdy zdarzyła się okazja, żeby wziąć udział w konkursie „Polska Metrologia” mieliśmy gotowe pomysły, a także zaplecze badawcze oraz niezbędne kontakty ze specjalistami z innych ośrodków – mówi dr inż. Urszula Błaszczak. – Nasza Katedra wyrosła z Zakładu Technik Radiacji utworzonego przez profesora Mieczysława Banacha, rektora Politechniki Białostockiej w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a jednocześnie jednego z najwybitniejszych specjalistów w Polsce z zakresu techniki świetlnej i krajowego przemysłu oświetleniowego. Również nasz kolejny kierownik, profesor Władysław Dybczyński, był silnie związany z branżą oświetleniową. Dlatego my – uczniowie profesora Dybczyńskiego oraz młodsi koledzy – kontynuujemy tę tradycję i oprócz realizacji prac naukowych i rozwijania kontaktów akademickich, wspieramy przedstawicieli krajowego otoczenia gospodarczego. Służymy branży swoją wiedzą, doświadczeniem, a przede wszystkim unikalnym w skali kraju zestawem kompetencji merytorycznych i „miękkich” naszego zespołu. To zasługa także kolejnych kierowników naszej Katedry – profesora Jana Dorosza i profesora Andrzeja Zająca. Myślę, że zdołaliśmy już wypracować sobie pewną renomę i dzięki niej, przedsiębiorcy chętnie zgłaszają się do nas ze swoimi problemami. Nawiązaliśmy także realną współpracę z Głównym Urzędem Miar i jego białostockim oddziałem terenowym – dodaje dr inż. Urszula Błaszczak.

Projekt „Opracowanie metody i stanowiska do wzorcowania przyrządów pomiarowych dedykowanych do pomiarów rozkładów luminancji” to odpowiedź na potrzeby Głównego Urzędu Miar oraz wsparcie polskich przedsiębiorstw wykorzystujących matrycowe mierniki luminancji. Są to jedne z najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych. Stosuje się je między innymi do charakteryzacji wszelkiego rodzaju ekranów, do oceny warunków pracy wzrokowej, czy też do badania stanu oświetlenia dróg i przejść dla pieszych. W Polsce obecnie nie jest możliwe wzorcowanie tych mierników, ale warto podkreślić, że mamy w kraju jednego z 4 w skali świata producentów tych przyrządów pomiarowych, co dodatkowo uzasadnia konieczność wdrożenia ich wzorcowania.

Dofinansowanie projektu, uzyskane w konkursie „Polska Metrologia” umożliwi opracowanie dokumentacji technicznej i skonstruowanie prototypu unikalnego źródła, które będzie wykorzystywane w procesie wzorcowania, a także opisu metody wzorcowania i procedury realizacji badań, możliwej do wdrożenia w jednostkach Głównego Urzędu Miar.

Wartość projektu to blisko 1 mln złotych, a łączna kwota dofinansowania zadań badawczych realizowanych na Politechnice Białostockiej to ponad 860 tys. złotych. (mt)