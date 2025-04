Na początku maja rozpocznie się kolejna edycja programu „Opieka wytchnieniowa”

7 kwietnia, 2025

Źródło: UM Białystok

To pomaga odpocząć od codziennych trudnych wyzwań, jakimi jest opieka nad osobą z niepełnosprawnościami. Na początku maja rozpocznie się realizacja programu „Opieka wytchnieniowa”. Miasto Białystok przystąpiło do programu po raz siódmy i otrzymało 384 tys. zł.

W Białymstoku program jest prowadzony dwutorowo.

– Z jednej strony my przekazujemy dwóm fundacjom łącznie 630 000 zł i to są trzy mieszkania wytchnieniowe. A w tym programie rządowym, w którym w tym roku dla miasta przypada 384 000 zł, to jest program, który finansuje pomoc na miejscu, czyli opiekun, opiekunka przychodzi do mieszkania, gdzie taka osoba niepełnosprawna przebywa – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną w wieku od ukończenia 2. roku życia do ukończenia 16. lat.

W sumie w 2025 roku program „Opieka wytchnieniowa” będą realizować 42 jednostki samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego. Dzięki ponad 3,2 mln złotych, przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego, wsparcie otrzyma blisko 500 członków rodzin lub opiekunów. (hk)