Na kolejne dwa miesiące przedłużono tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą

5 sierpnia, 2025

Źródło: PUW Źródło: PUW

Od 7 lipca, kiedy wprowadzono selektywne kontrole na polsko-litewskiej granicy sprawdzono blisko 214 tysięcy osób. Teraz przedłużono te kontrole na kolejne dwa miesiące do 4 października.

Ma to związek z tym, że szczelność zapory na odcinku z Białorusią wynosi niemal 98 procent, a nielegalna migracja przeniosła się przez kraje bałtyckie.

– Dzisiaj możemy powiedzieć, że przede wszystkim to była bardzo dobra decyzja. Wszystkie dane pokazują, że ten szlak północny istnieje i ludzie trudniący się w sposób nielegalny emigracją próbują tą drogą przedostać się na terytorium państwa polskiego, a my szczelnie kontrolując tę granicę po prostu się na to nie godzimy – mówi Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski.

W ciągu niemal miesiąca funkcjonowania kontroli Straż Graniczna odmówiła wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez granicę z Litwą 61 osobom. A za pomocnictwo w nielegalnej migracji w rejonie granicy litewskiej zatrzymano 14 osób. (hk)