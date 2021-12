Na kampusie PB stanęły sanie św. Mikołaja. Skonstruowali je studenci i pracownicy uczelni

Grudzień 14, 2021

Przez trzy tygodnie studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej zrealizowali wyjątkowy projekt świąteczny – skonstruowali sanie św. Mikołaja.

W działanie były zaangażowane wszystkie wydziały uczelni, każdy miał do wykonania konkretne zadanie. W efekcie powstały olbrzymie świąteczne sanie, które stanęły przy choince Politechniki Białostockiej, przed Wydziałem Elektrycznym.

– Pojawił się temat zbudowania sań dla św. Mikołaja. Był to temat bardzo ambitny, jak na tak krótki czas, czyli trzy tygodnie. Zgodziłem się na ten pomysł pod pewnymi warunkami. Pierwszy z nich to taki, że zbudujemy te sanie bez kosztowo, tj. bez wydawania naszych pieniędzy. Po drugie, w ten projekt będą zaangażowane wszystkie wydziały uczelni. Po trzecie, wyniki tego projektu zostaną przekazane na cele charytatywne. Teoretycznie konstrukcja sań jest znana od dawien dawna, niemniej jednak chcieliśmy wykorzystać przy ich budowie współczesne technologie, którymi dysponuje Politechnika Białostocka. Staraliśmy się do budowy tej konstrukcji wykorzystać materiały z recyklingu, odpadowe, takie, które nikomu nie są już potrzebne, a którym można dać drugie życie – powiedział prorektor ds. studenckich PB, dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB.

Po świętach Bożego Narodzenia sanie zostaną przekazane na cel charytatywny, najprawdopodobniej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej: