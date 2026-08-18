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18 sierpnia, 2026

Na Dojlidach wyłoniono triathlonowych mistrzów Polski. Posłuchaj relacji

triathlon-białystok-2026-mistrzostwa-polski-dojlidy fot. Kamil Piłaszewicz
Między 15. a 16. sierpnia Białystok stał się areną zmagań triathlonistów. Choć zawody Elemental Tri Series odbyły się już 12. raz, to tegoroczna edycja była wyjątkową. A to dlatego, że w jej trakcie rozegrano mistrzostwa Polski Elity/Open, U23, Age Group, Aquabike oraz Puchar Polski i rywalizacje amatorów oraz paratriathlonistów.

Do zmagań przystąpiło niemal 450 zawodników. Wśród nich nie zabrakło reprezentantów gospodarzy. Mistrzem Białegostoku został Kamil Kołosowski, który ukończył dystans standard z czasem 2:09:38. Z kolei spośród kobiet najlepiej spisała się Aleksandra Kieda, uzyskując rezultat 2:21:51. Występy ich oraz pozostałych zawodników kibice mogli pierwszy raz oglądać z tarasu widokowego OSW „Dojlidy”.

O wydarzeniu rozmawialiśmy z Aleksandrą Kiedą oraz Piotrem Tarasiewiczem – dyrektorem sportowym Elemental Tri Series.

(kp)

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