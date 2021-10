Na deskach Białostockiego Teatru Lalek zagości „Andersen Kosmiczny Agent”

Październik 13, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska

To będzie kosmiczna podróż do przyszłości, przeszłości, ale również w głąb siebie. W najbliższą niedzielę (16.10) na deskach Białostockiego Teatru Lalek odbędzie się pierwsza w tym sezonie premiera – „Andersen Kosmiczny Agent”.

Tekst na zamówienie BTL-u napisała Małgorzata Sikorska-Miszczuk, jedna z najbardziej poczytnych dramatopisarek w Polsce.

Akcja przedstawienia dzieje się w 3333 roku na planecie Dziewanna. Dwaj uczniowie: Wojtek Pryszcz i Hans Christian Andersen zostają wyrzuceni ze Szkoły Kosmicznych Agentów. Powód? Bo są ludźmi, a kosmiczna rada uznała, że ludzie zniszczą wszystko, tak jak zniszczyli swoją planetę, Ziemię.

Decyzja o wyrzuceniu chłopców ze szkoły daje początek ich długiej i pełnej przygód wyprawie.

– W pewien sposób bawimy się sensami, które są zawarte w baśniach Andersena. Delikatnie przybliżamy postać baśniopisarza, ale jednocześnie budujemy nową historię, która otwiera naszą wyobraźnię. W niej odpowiadamy sobie na pytania o to, jakby to było gdyby Andersen obecnie pisał baśnie i jakie historie by tworzył. Sztuka opowiada o tym, co może się wydarzyć, jeśli zapomnimy o takich wartościach jak miłość, przyjaźń, szacunek do drugiego człowieka. Jest tu wiele kontekstów, także tym spektaklem nie odpowiadamy na pytania, a zadajemy je sobie oraz widzom – mówi reżyserka Ewa Piotrowska.

Premiera „Andersen Kosmiczny Agent” odbędzie się w niedzielę (17.10) o 16.00. Następnie spektakl będzie grany od 19 do 22 października o 9.00 i 11.30 oraz 23 i 24 października o 15.00. (ea)

