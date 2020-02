Luty 27, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Studenci, ale i nie tylko, bo także mieszkańcy Białegostoku postanowili podzielić się najcenniejszym lekarstwem – krwią.

Na białostockich uczelniach trwa Wampiriada, czyli akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku. To 27. edycja Wampiriady, która potrwa do 6 marca. W sobotę (28.02) od 10 do 16 krew będzie można oddać na Rynku Kościuszki. W poniedziałek (2.03) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Relacja Eweliny Andrzejewskiej