Na białostockich Dojlidach zaczęła działać narciarnia

Grudzień 14, 2022

Na Dojlidach działa już narciarnia, źródło: BOSiR Na Dojlidach działa już narciarnia, źródło: BOSiR

Zimowa aura dopisuje, w związku z tym Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchomił narciarnię na Dojlidach. Warstwa naturalnego śniegu, utrzymujące się minusowe temperatury – to idealne warunki do uprawiania narciarstwa biegowego.

Trasy biegowe są już wytyczone. Aktualnie to niemal 500 metrów trasy przez teren latem wykorzystywany do plażowania, boiska do plażowej piłki nożnej i siatkówki. Co istotne, można z nich korzystać także po zmroku, bowiem są oświetlane.

W tym momencie naturalnego śniegu jest na tyle dużo, że ślady mogły być założone nie tylko wzdłuż plaży, ale też wokół całego stawu dojlidzkiego. To trasa o długości ok. 3 km w malowniczej scenerii. Wartym podkreślenia jest też to, że tereny są łatwe do pokonywania, dlatego chętnie korzystają z nich najmłodsi narciarze i całe rodziny. To idealne miejsce do rozpoczęcia przygody z biegówkami.

Na miejscu działa już wypożyczalnia nart biegowych. Do dyspozycji klientów jest 100 par kompletów narciarskich: kijki, narty o długości od 100 cm do 195 cm z wiązaniami, buty narciarskie w rozmiarach od 28 do 47,5. Narty są z tzw. łuską w środkowej ich części, ułatwiającą stawianie pierwszych kroków w narciarstwie.

Wypożyczalnia czynna jest codziennie w godz. 10:00-19:00 (ostatnie wypożyczenie sprzętu o godz. 18:00). Szkoły i grupy zorganizowane mogą korzystać z niej także w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu. Kontakt telefoniczny do wypożyczalni tel. 85 733 25 55, biuro tel. 85 743 32 23, lub e-mail: oswdojlidy@bosir.bialystok.pl. (mt)