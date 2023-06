Na Akademii Teatralnej trwa sesja egzaminacyjna i rekrutacja kandydatów

29 czerwca, 2023

Próba w Akademii Teatralnej, fot. Marta Siergiej Próba w Akademii Teatralnej, fot. Marta Siergiej

Na większości białostockich uczelni trwa sesja egzaminacyjna. Dotyczy to również białostockiej filii Akademii Teatralnej, która jest szkołą dość specyficzną.

Pomimo małej ilości studentów, w porównaniu do innych uczelni, sesja trwa długo, ponieważ są egzaminy praktyczne, czyli pokazy etiud i spektakli.

– Kiedy większość studentów spędza czas w domu przy książkach, tak my spędzamy ten czas w szkole na próbach – mówi Kacper Malinowski, student I roku aktorstwa teatru lalek. – Dzieje się dużo w czasie sesji, choć tych prób ilościowo jest podobnie, jak w roku, ale atmosfera i taka nagonka, że to już, że to teraz, że trzeba to oddać i się postarać, powoduje, że te próby są bardziej stresujące.

Zaraz po sesji, Akademia Teatralna nie zwalnia tempa i rozpocznie egzaminy wstępne. Teraz trwa rejestracja w systemie IRK, a w drugiej połowie lipca kandydaci na każdy kierunek spędzą parę dni w murach kamienicy przy Sienkiewicza.

– Po zapisaniu się do IRK trzeba również opłacić ten egzamin – mówi Marta Rau, prorektor ds. filii w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie. – Potem wysłać, w przypadku aktorów, filmy, na których kandydat się prezentuje w prozie, w wierszu, w piosence, więc ten pierwszy etap jest online. Jak ktoś przejdzie do drugiego etapu, to również w formie online przechodzi etap teoretyczny. Później zapraszamy już do siedziby i odbywa się pewien maraton. Zaczynamy od warsztatów ruchowo-rytmicznych i z etiud z przedmiotem. Potem mamy już zadania egzaminacyjne. Kandydaci zdają egzaminy z wf-u, rytmiki, tańca, następnie z etiud z przedmiotem i na końcu jest egzamin aktorski, gdzie prezentują wybrane utwory, a my ich troszkę maglujemy. Inaczej jest na reżyserii, ponieważ na tym kierunku zaczynamy od tzw. egzemplarzy reżyserskich i rozmowy z przyszłymi reżyserami. Potem jest egzamin praktyczny, który bada ich umiejętności i na końcu jest teoria. Podobnie jest na kierunku technologia teatru lalek.

W roku akademickim 2023/24 zostanie przyjętych 15 osób na kierunek aktorski. Na jedno miejsce startuje około 12 osób. Na reżyserii przygotowano 3 miejsca, a na technologii 4 i na tych kierunkach średnio są dwie osoby na miejsce.

Szczegóły rekrutacji, w tym terminy dla poszczególnych kierunków, są dostępne na stronie internetowej uczelni. (hk)

O sesję, rekrutację i atmosferę w białostockiej filii Akademii Teatralnej pytała Hanna Kość: