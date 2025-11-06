Na 25-lecie Wampiriady białostoccy studenci oddali ponad 170 litrów krwi

6 listopada, 2025

Victoria Tekień z NZS w Białymstoku, fot. Hanna Kość Victoria Tekień z NZS w Białymstoku, fot. Hanna Kość

Po raz 25. studenci w Białymstoku pokazali, że pomaganie naprawdę mają we krwi. Podczas jubileuszowej edycji Wampiriady, organizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, krew oddało blisko 390 osób, co dało prawie 174 litry.

Akcja objęła Politechnikę Białostocką, Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny, jedną uczelnię niepaństwową i szkołę policealną, a także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, gdzie zebrano najwięcej donacji.

– W RCKiK mieliśmy największą ilość donacji, była aż 95, później największe zainteresowanie przyniosła nam Politechnika Białostocka, jak co roku. Później Uniwersytet w Białymstoku, następnie Akademia Podlaska i potem Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych, ale niezależnie od tego, kto dał nam najwięcej dawców, jesteśmy ogromnie wdzięczni każdym kto przyszedł i oddał tą cenną krew – mówi Victoria Tekień z Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku.

Organizatorzy przypominają, że krew można oddawać przez cały rok w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku od poniedziałku do piątku. Kobiety mogą to robić cztery razy w roku, mężczyźni – sześć.

Krew zebrana podczas Wampiriady i w RCKiK trafia do szpitali w regionie, gdzie wykorzystywana jest do ratowania zdrowia i życia pacjentów wymagających transfuzji, zabiegów operacyjnych czy leczenia chorób hematologicznych. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Victorią Tekień: