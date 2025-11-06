Home Wiadomości Na 25-lecie Wampiriady białostoccy studenci oddali ponad 170 litrów krwi

Wiadomości

6 listopada, 2025

Na 25-lecie Wampiriady białostoccy studenci oddali ponad 170 litrów krwi

Victoria Tekień z NZS w Białymstoku, fot. Hanna Kość
Po raz 25. studenci w Białymstoku pokazali, że pomaganie naprawdę mają we krwi. Podczas jubileuszowej edycji Wampiriady, organizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, krew oddało blisko 390 osób, co dało prawie 174 litry. 

 

Akcja objęła Politechnikę Białostocką, Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny, jedną uczelnię niepaństwową i szkołę policealną, a także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, gdzie zebrano najwięcej donacji. 

– W RCKiK mieliśmy największą ilość donacji, była aż 95, później największe zainteresowanie przyniosła nam Politechnika Białostocka, jak co roku. Później Uniwersytet w Białymstoku, następnie Akademia Podlaska i potem Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych, ale niezależnie od tego, kto dał nam najwięcej dawców, jesteśmy ogromnie wdzięczni każdym kto przyszedł i oddał tą cenną krew – mówi Victoria Tekień z Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku.

Organizatorzy przypominają, że krew można oddawać przez cały rok w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku od poniedziałku do piątku. Kobiety mogą to robić cztery razy w roku, mężczyźni – sześć. 

Krew zebrana podczas Wampiriady i w RCKiK trafia do szpitali w regionie, gdzie wykorzystywana jest do ratowania zdrowia i życia pacjentów wymagających transfuzji, zabiegów operacyjnych czy leczenia chorób hematologicznych. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z Victorią Tekień:

 
Najnowsze wiadomości
Białystok tworzy centra ewaku ... więcej
Akcja „Dzieciństwo bez ... więcej
Wieczorem Jagiellonia Białyst ... więcej
ulotki promujące jesień z bluesem 2025
40. „Jesień z Bluesem” w ... więcej
Skradziona w Finlandii naczepa, zabezpieczona w Budzisku
Odzyskana naczepa warta 160 ty ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.