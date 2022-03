My dla Innych. Sklep charytatywny w Białymstoku bezpłatnie ubierze uchodźców z Ukrainy

Marzec 3, 2022

Prowadzony przez Stowarzyszenie „My dla Innych” sklep charytatywny na os. Antoniuk pomoże uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Osoby z ukraińskim paszportem mogą tam ubrać się za darmo.

Na miejscu dostępne są ubrania i buty dla osób dorosłych oraz dzieci.

– Kochani Przyjaciele z Ukrainy! Nasz Sklep Charytatywny zaprasza Was po ubrania, buty, ubranka dla dzieci, wszystko co mamy, a Wam jest potrzebne. Bezpłatnie, po okazaniu paszportu ukraińskiego, możecie się u nas ubrać. Sklep Charytatywny w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 34, zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 i w soboty 10.00-14.00. Czekamy na Was! – napisano w mediach społecznościowych.



Sklep charytatywny „My dla Innych” to miejsce, gdzie można przynieść rzeczy, których już nie potrzebujemy, tj. ubrania, buty, zabawki czy książki. (mt)