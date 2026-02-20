Muzyka, która leczy duszę. Koncert dla pacjentów onkologicznych

20 lutego, 2026

Muzyka, która koi duszę i daje nadzieję w najtrudniejszych chwilach – w Białymstoku po raz trzeci wybrzmi „Uzdrawiająca Moc Muzyki”. W piątek (20.02) odbędzie się koncert symfoniczno–oratoryjny organizowany przez Białostockie Centrum Onkologii we współpracy z Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Wydarzenie wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem i Światowego Dnia Chorego i jest wyrazem solidarności z pacjentami onkologicznymi oraz ich rodzinami.

– Ten tytuł, że muzyka ma moc uzdrawiania, nie bierze się znikąd. Od zawsze wiadomo, że muzykoterapia i te kierunki, w których ludzie przychodzą na koncerty, czy przychodzimy my do nich z muzyką, kiedy chorują, to jest taka moc muzyki, która wpływa na człowieka kojąco, relaksująco i są takie badania, które mówią, że to rzeczywiście leczy. Na pewno leczy duszę, a jeżeli dusza jest zdrowsza, to i ciało w tym momencie też łatwiej zdrowieje – mówi dr hab. Anna Krzysztofik-Buczyńska, prodziekan białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego.

Na scenie wystąpi ponad 70-osobowy chór, w tym również chórzyści Politechniki Białostockiej, 40-osobowa orkiestra i soliści, czyli studenci Uniwersytetu Muzycznego. W programie koncertu znalazły się dwa utwory. To II Koncert fortepianowy Wojciecha Kilara oraz „Mała msza uroczysta” Gioachino Rossiniego.

– Można być zaskoczony, jak się usłyszy tę mszę, ponieważ to jest przede wszystkim opera, a jednocześnie tak uduchowiona opera i tak pięknie przez młodych muzyków grana, przez chór Uniwersytetu Muzycznego. Cieszę się, że włączyła się także Politechnika Białostocka. Cieszę się, że z Warszawy przyjeżdża kilkanaście osób do chóru, więc to coś znaczy, że ludzie chcą ten utwór zaśpiewać, a tym bardziej, jeśli to jest taka okazja – mówi Maestro prof. dr hab. Sławek Wróblewski.

Koncert odbędzie się w piątek (20.02) o 19:00 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Podleśnej w Białymstoku. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki. (hk)

Zapowiedź Hanny Kość: