Muzyka, koncerty, tańce, warsztaty. Podlaska Oktawa Kultur już w lipcu

Czerwiec 21, 2022

źródło: Podlaski Instytut Kultury źródło: Podlaski Instytut Kultury

Połączenie tradycji ze współczesnością, folklorystyczna muzyka różnych regionów świata, koncerty, tańce, warsztaty. Znamy już program tegorocznej Podlaskiej Oktawy Kultur. Festiwal rozpocznie się 21 lipca i potrwa cztery dni.

Podlaska Oktawa Kultur jest największym i jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu kulturalnym Podlaskiego Instytutu Kultury. Na scenie w Białymstoku, jak również w kilku miejscowościach regionu pojawią się znakomite zespoły. W tym roku wystąpią artyści z Polski, Litwy, Słowacji, Estonii, Czarnogóry, Chin, Ukrainy, a nawet Korei Południowej.

Podlaska Oktawa Kultur to nie tylko barwne tańce i stroje, ale przede wszystkim piękna muzyka. Na festiwalu można poznać dźwięki charakterystyczne dla kultur z różnych stron świata. – To największa tego typu impreza po tej stronie Wisły, muzyka inspiracji, źródeł, muzyka, która jest połączeniem tradycji z nowoczesnością. W tym roku zaprosiliśmy 17 zespołów, by było to święto wszystkich kultur i tych bliskich i tych, których na co dzień nie mamy okazji oglądać – mówi dyrektor PIK Barbara Bojaryn-Kazberuk.

Także marszałek Artur Kosicki podkreśla, że Podlaska Oktawa Kultur to perełka na mapie kulturalnych wydarzeń, które przybliżają kulturę regionów. – Wracamy z pełnym rozmachem po pandemicznych ograniczeniach. Zapraszamy od 21 do 24 lipca wszystkich mieszkańców Białegostoku i Podlasia – mówił marszałek Kosicki.

Dariusz Kryszpiniuk, koordynator Podlaskiej Oktawy Kultur podkreśla, że na zakończenie każdego festiwalowego dnia organizatorzy starali się dobrać koncert zespołu wyjątkowego, który by pokazał coś, czego w Białymstoku jeszcze nie było. – To np. Trad.Attack z Estonii, który wystąpi w piątek, 22 lipca, polskie zespoły: Warszawskie Combo taneczne i Dagadana z koncertami w sobotę, 23 lipca a w niedzielę, 24 lipca coś, czego jeszcze u nas nie było – Ak Dan Gwang Chill z Korei Południowej – zachęca Dariusz Kryszpiniuk.

W tym roku POK to nie tylko koncerty na głównej scenie. Festiwal rozpocznie się we współpracy z Młynową – tam POKtańcówka, gdzie będzie można potańczyć przy muzyce zespołów z Polski, Litwy i Ukrainy. – Wracamy też z koncertami w terenie: 8 miejscowości i 8 koncertów, m.in. w Suchowoli, Suwałkach, Bielsku Podlaskim, Sokółce – wylicza Agnieszka Jakubicz, kierownik Działu Kultury Ludowej w PIK. I dodaje: – Podlaska Oktawa Kultur to też warsztaty tańców ukraińskich, litewskich, śląskich dla dorosłych i dla dzieci.

Podlaska Oktawa Kultur co roku na plakatach ma twarz kobiety. W tym roku jest to zespół Dagadana. (at)

PROGRAM KONCERTÓW FESTIWALOWYCH NA SCENIE GŁÓWNEJ

RYNEK KOŚCIUSZKI W BIAŁYMSTOKU, 22-24 LIPCA

22 lipca, piątek, 18:00

SILSKA MUZYKA (Ukraina), godz. 18:00

CHEMLON (Słowacja), godz. 18:50

ALICJA GRABOWSKA – BIAŁOSTOCKI PROJECT (Polska), godz. 19:45

HOYRAKY I DOBRYNA (Polska), godz. 20:45

TRAD.ATTACK (Estonia), godz. 21:45

23 lipca, sobota, 18.00

TEKSTILAC (Czarnogóra), godz. 18:05

MARIA POMIANOWSKA & MINGJIE YU (Polska/Chiny), godz. 19:10

WARSZAWSKIE COMBO TANECZNE (Polska), godz. 20:15

DAGADANA (Polska/Ukraina), godz. 21:30

24 lipca, niedziela, 17:00

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KURPIE ZIELONE (Polska), godz. 17:10

HYLLA (Polska), godz. 18:25

KRZIKOPA (Polska), godz. 19:40

AK DAN GWANG CHIL (Korea Południowa), godz. 20:55

*Godziny koncertów są orientacyjne, mogą nieznacznie ulec zmianie.

PROGRAM WARSZTATÓW I KONCERTÓW FESTIWALOWYCH: MŁYNOWA – UL. MŁYNOWA 6 W BIAŁYMSTOKU, 21, 23, 24 LIPCA

21 lipca, czwartek, 18:00 – 23:00

Warsztaty tańca i POKtańcówka

KAPELA DEJCIE POZÓR – (Polska), godz. 18:00 – 19:15

SMETONOS ŪSAI (Litwa), godz. 19:30 – 20:45

WOWAKIN (Polska), godz. 21:00 – 22:15

SILSKA MUZYKA (Ukraina), godz. 22:30 – 23:00

23 lipca, sobota, 13.00 – 17:00

Warsztaty tańca i śpiewu

SILSKA MUZYKA (Ukraina), godz. 11:00 – 12:30

WARSZTATY TAŃCA UKRAIŃSKIEGO

WARSZTATY TAŃCA UKRAIŃSKIEGO KAPELA DEJCIE POZÓR – (Polska), godz. 13:00 – 14:30

WARSZTATY ŚPIEWU DLA DZIECI



WARSZTATY ŚPIEWU DLA DZIECI KAPELA DEJCIE POZÓR – (Polska), godz. 15:00 – 17:00

WARSZTATY ŚPIEWU DLA DOROSŁYCH

24 lipca, niedziela, 13:00 – 16:00

Koncert i warsztaty tańca

WOWAKIN (Polska), godz. 13:00 – 14:00

KONCERT DLA DZIECI

KONCERT DLA DZIECI SMETONOS ŪSAI (Litwa), godz. 14:30 – 16:00

WARSZTATY TAŃCA LITEWSKIEGO

*Godziny warsztatów i koncertów są orientacyjne, mogą nieznacznie ulec zmianie.

PROGRAM KONCERTÓW FESTIWALOWYCH W WOJ. PODLASKIM, 21-24 LIPCA

Suchowola

21 lipca, godz. 17:00, Kino Kometa – Plac Kościuszki 13

ALICJA GRABOWSKA – BIAŁOSTOCKI PROJECT (Polska)

Bielsk Podlaski

22 lipca, godz. 19:00, Bielski Dom Kultury – ul. 3 Maja 2

WOWAKIN (Polska)

Suwałki

23 lipca, godz. 18:00, Muszla Koncertowa – Park im. Konstytucji 3 Maja

SMETONOS ŪSAI (Litwa)

Siemiatycze

23 lipca, godz. 18:00, Park przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury – Legionów Piłsudskiego 1

ALICJA GRABOWSKA – BIAŁOSTOCKI PROJECT (Polska)

Rajgród

23 lipca, godz. 19:00, Amfiteatr na Górze Zamkowej – ul. Szkolna 32

CHEMLON (Słowacja)

Filipów

24 lipca, godz. 14:00, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – ul. Garbaska 2

SILSKA MUZYKA (Ukraina)

Piątnica Poduchowna

24 lipca, godz. 14:00, teren przy Strzelnicy Sportowej – ul. Stawiskowska 57

CHEMLON (Słowacja)

Sokółka

24 lipca, godz. 19:00, plac przed Starostwem Powiatowym – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8