Muzyczny weekend w Białymstoku

17 stycznia, 2024

Trzy wyjątkowe wydarzenia muzyczne zagoszczą na scenach naszego miasta. Od energetycznego rockowego show Hard As A Rock w Motopub, przez intymny koncert Olega Kobzara w 6-ścian Pub, aż po nostalgiczny recital Kacpra Kuszewskiego w Nie Teatrze.

W sobotę 20 stycznia w Motopub odbędzie się koncert Hard As A Rock. Będzie to wieczór pełen energii i dobrej muzyki rockowej, gdzie na jednej scenie wystąpią trzy niezwykłe zespoły. Osyda, Godzina 12 oraz Waterside obiecują przynieść dawkę mocnego rocka, mieszając nowoczesne brzmienia z klasyczną szkołą rock’n’rolla. Oleg Kobzar znany nie tylko jako utalentowany muzyk, ale także plastyk, zagości na scenie 6-ścian Pub 21 stycznia. Będzie to magiczny wieczór pełen pięknych ballad i energetycznych interpretacji znanych utworów. Ten koncert z pewnością pozostawi niezapomniane wrażenia. Radio Akadera jest patronem medialnym powyższych wydarzeń.

Również w niedzielę, w Nie Teatrze wystąpi Kacper Kuszewski. Aktora z pewnością nie trzeba przedstawiać. Jego recital „Album rodzinny” przeniesie was w czasy lat 20. i 30. XX wieku, oferując humorystyczną podróż do epoki, w której brzmiały rytmy fokstrota, swingu, charlestona i tanga. Idealna propozycja na wspólne wyjście z okazji Dnia Babci i Dziadka. (hp)