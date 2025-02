Muzyczny piątek w Białymstoku – trzy koncerty, trzy różne brzmienia!

25 lutego, 2025

W piątek 28 lutego, na scenach trzech różnych klubów wystąpią artyści reprezentujący zupełnie różne style – od pop-rocka, przez szanty aż po alternatywne brzmienia. W Zmianie Klimatu zagra cosmos, w Klubie Muzycznym Sześcian usłyszymy Waldemara Mieczkowskiego a w Nie Teatrze wystąpi duet BAiKA. Koncertom patronuje Radio Akadera.

cosmos – nowa płyta na żywo w Zmianie Klimatu

Fani świeżego pop-rockowego brzmienia powinni skierować się w piątek do Zmiany Klimatu, gdzie wystąpi duet cosmos. Karol Kudrzycki i Mateusz Makowski zaprezentują materiał ze swojego debiutanckiego albumu „Ten pierwszy rzut oka”, który ukazał się na początku tego roku.

Podczas koncertu nie zabraknie znanych singli, takich jak „Droga Pani”, „Wróćmy do lata” czy „Umów się ze mną…”, ale także premierowych utworów z nowego krążka. cosmos to połączenie popu, rocka, funku i elektroniki – ich muzyka gościła już na antenach wielu polskich rozgłośni radiowych. Teraz czas, by zabrzmiała na żywo w Białymstoku!

Waldemar Mieczkowski – szanty pod żaglami w Klubie Muzycznym Sześcian

Miłośnicy morskich opowieści i klimatycznych ballad powinni tego wieczoru wybrać się do Klubu Muzycznego Sześcian. W ramach cyklu „Pod żaglami Sześcianu” wystąpi tam Waldemar Mieczkowski, jedna z ikon polskiej sceny szantowej.

Mieczkowski to śpiewający kapitan, który swoją muzyczną przygodę rozpoczął w 1979 roku, wygrywając Festiwal Kopyść w Białymstoku. Znany z zespołów Packet, Smugglers, Broken Fingers Band oraz Gdańskiej Formacji Szantowej, od lat łączy muzykę z żeglarską pasją. Na scenie towarzyszyć mu będą Jacek Jakubowski i Krzysztof Janiszewski.

BAiKA – alternatywa, rock i elektronika w Nie Teatrze

Tego samego wieczoru w Nie Teatrze wystąpi duet BAiKA, czyli Piotr Banach (twórca Hey i Indios Bravos) oraz Katarzyna „Kafi” Figaj. Ich muzyka to mieszanka rocka, elektroniki i alternatywy, a teksty trafiają prosto w serce.

BAiKA ma na koncie dwa albumy: „Byty zależne” oraz „Zdecydowana mniejszość”, a obecnie pracują nad kolejnym – „Czas końca złudzeń”. Na koncercie nie zabraknie zarówno melancholijnych ballad, jak i energetycznych riffów. To propozycja dla tych, którzy cenią autentyczność i niebanalne brzmienia. (hp)