Muzyczny piątek w Białymstoku: rockowe uderzenie w Sześcianie i magia Kate Bush w Nie Teatrze

13 maja, 2025

Już w najbliższy piątek, 16 maja, Białystok zabrzmi wyjątkowo – na dwóch scenach wystąpią artyści reprezentujący zupełnie różne muzyczne światy. Klub Muzyczny Sześcian zaprasza na Rock Blues Festival 2025 z udziałem światowej klasy rockowych zespołów, a Nie Teatr – na koncert „The Sensual World”, będący hołdem dla twórczości legendarnej Kate Bush. Patronem medialnym wydarzeń jest Radio Akadera.

Rockowy wieczór w Sześcianie – Lord Bishop Rocks i Tommy Scro

Na scenie klubu Sześcian pojawi się formacja Lord Bishop Rocks, która łączy hard rock z funkiem i melodyką inspirowaną The Beatles. Lider zespołu – charyzmatyczny Lord Bishop – znany z ponad 4000 koncertów na całym świecie, gwarantuje pełne energii, sceniczne show.

Towarzyszyć mu będzie Tommy Scro’s Rock Machine – projekt nowojorskiego wokalisty i gitarzysty, którego muzyka oscyluje wokół bluesowego rocka i gitarowych riffów w duchu lat 70. To wieczór dla miłośników brzmień z duszą i pazurem.

Nie Teatr w rytmie Kate Bush – The Sensual World

W tym samym czasie, w bardziej nastrojowej atmosferze, Nie Teatr zaprosi widzów na koncert The Sensual World | Songs of Kate Bush. Wokalistka Paulina Kowalska wraz z zespołem odda hołd jednej z najbardziej oryginalnych artystek w historii muzyki, prezentując jej największe przeboje w nowych, często zaskakujących aranżacjach.

Na scenie zabrzmią m.in. „Running Up That Hill”, „Wuthering Heights”, „Babooshka” i inne kultowe utwory, które zyskały nowe życie dzięki współczesnym wpływom muzyki elektronicznej, R&B czy house.

Dwie sceny, dwa muzyczne światy, jedna noc

Piątkowy wieczór 16 maja w Białymstoku to propozycja zarówno dla fanów żywego rockowego grania, jak i tych, którzy cenią emocjonalne, klimatyczne koncerty.

Bez względu na to, który gatunek jest bliższy Waszemu sercu – tej nocy warto być częścią muzycznego święta. (hp)