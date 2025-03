Muzyczny piątek w Białymstoku – koncerty 28 marca

26 marca, 2025

W piątek 28 marca, na scenach Opery i Filharmonii Podlaskiej, Nie Teatru, Klubu Fama i Zmiany Klimatu wystąpią artyści reprezentujący różne gatunki – od progresywnego rocka, przez musical, po alternatywne brzmienia i energetyczne covery. Patronem medialnym wydarzeń jest Radio Akadera.

SBB – legenda rocka progresywnego w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Wielbiciele klasycznego rocka progresywnego będą mieli okazję posłuchać legendarnej grupy SBB. Zespół, który od lat 70. kształtuje polską scenę muzyczną, zaprezentuje utwory ze swoich najważniejszych albumów, m.in. Pamięć, Welcome i Za linią horyzontu.

Musical Jam Live XVII w Nie Teatrze

Miłośnicy musicalu nie mogą przegapić Musical Jam Live XVII. Anna Gigiel, Łukasz Mazurek i Karina Komendera zabiorą publiczność w podróż po największych hitach Broadwayu i West Endu. W repertuarze znajdą się utwory z musicali Notre Dame de Paris, My Fair Lady czy We Will Rock You.

Gerda – alternatywne dźwięki w Klubie Fama

W ramach festiwalu ¿UNDERGROUND/INDEPENDENT? w Klubie Fama wystąpi duet Gerda – Wojciech Bąkowski i Jan Piasecki. Ich muzyka to unikalna mieszanka hipnotycznych brzmień i poetyckiej narracji, czerpiąca inspiracje z dubu, industrialu i ambientu.

Luźne Granie w Zmianie Klimatu

Wieczór pełen pozytywnej energii zapewni projekt Luźne Granie. Trio muzyków – Hary, Radek i Dawid – zaprezentuje pełne luzu i dobrej zabawy interpretacje utworów takich artystów jak Maanam, Dżem, Myslovitz, T.Love i Lady Pank. (hp)